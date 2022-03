Xiaomi va présenter un prototype de voiture électrique lors du 3e trimestre 2022

Xiaomi continue de teaser sa future voiture électrique. Plusieurs années avant la production de masse, le géant chinois s'est engagé à présenter un premier prototype. La présentation aura lieu dans le courant du 3e trimestre de l'année.

Xiaomi a annoncé son arrivée sur le marché des voitures électriques l'année dernière. Après avoir débloqué 10 milliards de dollars de budget pour développer une division 100% dédiée, le géant chinois a assuré que la production de la voiture débutera dès le premier semestre de 2024.

En prévision de la production de masse du véhicule, Xiaomi s'apprête à présenter un premier prototype de sa voiture. D'après les informations relayées par le média chinois CNMO sur son compte Weibo, Luo Baojun, directeur général de Xiaomi à Pékin, a annoncé la présentation d'un prototype dans le courant du 3e trimestre de l'année.

Une usine capable de produire 300 000 voitures Xiaomi par an sera construite à Pékin

“Il n'est pas exact de dire qu'un smartphone représente l'internet mobile, parce qu'il ne peut pas bouger tout seul, mais une voiture le peut. Pour boucler la boucle, Xiaomi doit lancer son premier véhicule énergétique. Au troisième trimestre de cette année, vous pourrez voir le premier prototype de la voiture, qui ira certainement au-delà de l'imagination de tout le monde”, déclare Luo Baojun lors d'une interview avec la presse chinoise.

En amont de la présentation du bolide, Xiaomi a divulgué davantage d'informations sur la production de la voiture. Le groupe chinois affirme avoir noué un partenariat avec le gouvernement du district de Yizhuang à Pékin. Dans le cadre de cet accord, une immense usine destinée à la production de la voiture sera construite dans le district.

La mise sur pied de l'usine est composée de deux phases, glisse Xiaomi. Une fois terminée, l'infrastructure sera capable de produire 300 000 véhicules par an. Lors des deux premières phases, la production sera cependant limitée à 150 voitures annuelles.

Par le passé, Xiaomi a déjà dévoile le prix de son futur bolide électrique. Le fabricant prévoit de vendre la voiture à un prix situé entre 100 000 et 300 000 yuans, soit entre 14 000 et 42 000 euros. On vous en dit plus dès que possible sur la voiture de la marque. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.