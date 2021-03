Mi Car : Xiaomi lancerait le développement de sa voiture électrique en avril 2021

Le développement de la Mi Car se profile à l’horizon avril 2021. Ce serait finalement Wang Chuan, responsable de la Mi TV, qui serait à la tête du projet. Xiaomi fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois quant à sa volonté de se lancer sur le marché automobile, rumeurs que la firme a toujours démenties jusqu’à maintenant.

Les rumeurs autour d’une voiture électrique estampillée Xiaomi s’intensifient. Selon une source proche du projet, la firme chinoise s’apprêterait à lancer ce dernier dès le mois prochain, au plus tard dans deux mois. Contrairement à ce qui a été affirmé jusqu’à maintenant, le développé serait finalement placé sous la charge de Wang Chuan, co-fondateur de Xiaomi et responsable du département TV. Ce choix n’est sûrement pas le fruit du hasard, puisqu’il s’agit de la division la plus rentable de l’entreprise à ce jour.

Le rapport révèle également que Lei Jun aurait rencontré Li Bin, fondateur du constructeur automobile Weilan, en janvier dernier. L’homme d’affaires serait à la recherche de conseils avisés sur la production de voiture de la part d’experts dans le domaine. Mais pas seulement : Wuang Chan aurait déjà lancé son processus de recrutement. Le responsable aurait contacté plusieurs compagnies automobiles majeures en Chine pour y embaucher les managers chez Xiaomi, comme l’a par ailleurs fait Apple auprès de Porsche et Volkswagen.

Xiaomi déclare toujours ne pas travailler sur la Mi Car

Pourtant, la firme chinoise ne plie pas face à la pression. Malgré les rumeurs, cette dernière tient bon et s’en tient à sa position officielle : non, Xiaomi ne prépare pas une voiture électrique. Dans un communiqué, la compagnie admet toutefois « avoir toujours été intéressée par le développement d’un écosystème autour de la voiture électrique, en étudiant constamment l’industrie et en réalisant des recherches dans les domaines en relation ».

Sur le même sujet — Xiaomi s’attaque à Tesla : bientôt des voitures électriques pas chères ?

Mais ces études « n’ont pas encore atteint le stade officiel de projet », selon Xiaomi. Il faudrait donc sûrement attendre un peu avant d’avoir de réelles informations sur la Mi Car. Néanmoins, il est à parier que si le développement commence réellement dans les mois à venir, nous devrions bientôt obtenir quelques nouveaux renseignements. Nous vous tiendrons au courant si c’est le cas. En attendant, la publication de la nouvelle a fait augmenter de 2,6 % le cours en Bourse de Xiaomi.

Source : ithome