Xiaomi Redmi Note 9T : découvrez l’unboxing du smartphone à 24h du lancement

La chaîne youtube Concept Creator a mis en ligne le premier unboxing du Xiaomi Redmi Note 9T à 24 heures de sa présentation. On connaît ainsi presque tout du design et de sa fiche technique.

Si vous vous attendez à des surprises lors de la présentation, demain, du Xiaomi Note 9T, vous risquez d'être déçu : un youtubeur néerlandais, Concept Creator, a déjà dévoilé par le menu tous les aspects du smartphone dans la vidéo unboxing que nous reprenons en fin d'article.

Il y a d'abord des infos sur son design. Le smartphone est plutôt classique à l'avant avec un écran sur toute la surface et un poinçon dans un coin. A l'arrière, le triple capteur photo est logé dans un cercle. Le dos du smartphone n'est pas en verre, mais dans un plastique texturé.

Découvrez un avant goût du Redmi Note 9T

On apprend également que ce smartphone n'est pas vendu sous Snapdragon, mais avec une puce MediaTek Dimensity 800U. Il s'agit d'une puce 5G dotée de deux coeurs ARM Cortex-A76 Big (2,4 GHz) et quatre coeurs optimisés pour l'autonomie. L'ensemble est associé à un GPU Mali G57, de la mémoire LPDDR4X 2133 MHz, et du stockage interne UFS 2.2.

Côté capteurs photo on a un triple capteur principal composé d'un capteur de 48 mégapixels et de deux capteurs de 2 mégapixels pour les macros et la captation de la profondeur. Le capteur d'empreintes est localisé sur la tranche. L'écran 6,53″ a une définition Full HD+ avec une luminosité maximale de 450 nits.

On note que le testeur n'était pas en mesure de confirmer si l'écran bénéficie ou non du rafraîchissement 120 Hz. On a aussi des infos sur la batterie. Le smartphone aurait un accumulateur 5000 mAh et la recharge rapide 18 W. Un chargeur de 22W est inclus dans la boîte pour ne surtout pas faire comme Apple avec ses iPhone 12. Concept Creator n'évoque pour l'heure aucun prix pour ce smartphone que l'on attend très compétitif.

Pour vous donner une idée de ce que cela pourrait donner, le Xiaomi Redmi Note 9 est proposé en ce moment autour de 179 euros. Il faut néanmoins souligner qu'un faisceau d'indices pointent vers un prix du Redmi Note 9T en hausse par rapport à la génération précédente.