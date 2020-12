Xiaomi s’apprête à lancer le Redmi Note 9T, voici les premières infos

Un Redmi Note 9T s'apprête à venir gonfler le catalogue déjà très fourni de Xiaomi. D'après les premières fuites, ce nouveau smartphone milieu de gamme se distingue notamment grâce à son SoC MediaTek Dimensity 800U et un appareil photo dorsal disposé dans un cercle. On fait le point sur les premières informations disponibles.

En 2020, Redmi, filiale de Xiaomi, a commercialisé plusieurs variantes de la gamme des Redmi Note 9, dont les Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G ou encore le Redmi Note 9 Pro Max.

D'après les informations collectées par Abhishek Yadav, un informateur indien, Redmi s'apprête à étoffer la gamme avec un Redmi Note 9T. Selon le leaker, la marque chinoise devrait dévoiler le smartphone dans le courant du mois de janvier 2021. Aucune date de présentation officielle n'a encore filtré malheureusement.

SoC MediaTek Dimensity 800U et 4 Go de RAM

Sur Twitter, Abhishek Yadav dévoile plusieurs informations clés sur le terminal. Tout d'abord, il publie deux rendus officiels montrant le design du Redmi Note 9T. Sur la face avant, on trouve un écran troué cerclé de fines bordures. Sans surprise, la bordure inférieure, le fameux menton, est plus épaisse que les autres. Milieu de gamme oblige, il s'agit probablement d'une dalle LCD. Au dos, Xiaomi mise sur un large appareil dispose dans un bloc circulaire. On y distingue 3 capteurs photo accompagnés d'un flash LED. Pour l'heure, nous n'avons encore aucune information sur la fiche technique de cet appareil photo.

Dans la foulée, l'informateur publie un benchmark apparu sur Geekbench 5. Le smartphone grimpe à 598 en single core et à 1760 en multi core. Un score honorable pour un milieu de gamme. Ce listing dévoile aussi plusieurs points essentiels de la fiche technique du smartphone. Le Redmi Note 9T est alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 800U épaulé par 4 Go de RAM (d'autres configurations avec plus de mémoire vive sont probablement dans les cartons).

Annoncé en août dernier, le Dimensity 800U est gravé en 7nm par TSMC. Compatible avec la 5G, il est composé de 2 coeurs Cortex-A76, 6 coeurs Cortex-A55 et d'un GPU Mali-G57 MC3. Il prend en charge les écrans 120 Hz, les capteurs photo 64 mégapixels et l'enregistrement 4K en 30 FPS. Peut-on s'attendre à retrouver certaines de ces caractéristiques dans la fiche technique du Redmi Note 9T ? On attend votre avis dans les commentaires.