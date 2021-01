Redmi Note 9T : Amazon confirme qu’il sera plus cher que le Redmi Note 9

La version allemande du site Amazon a mis en ligne la fiche produit du Redmi Note 9T. Le site marchand confirme ainsi la fiche technique du smartphone, mais également son prix en Europe qui devrait s’échelonner entre 230 et 270 euros. La présence du smartphone dans les rayons d’Amazon semble également confirmer que le lancement est prévu dans les prochains jours.

La gamme Redmi a largement contribué à créer la notoriété de la marque Xiaomi en Europe, dont en France. Le lancement du Redmi Note 5 a été un franc succès. Et chaque modèle se veut être un successeur direct, reprenant la bonne formule commerciale : une fiche technique équilibrée, de la puissance là où il faut, aucun gros défaut et surtout un prix très agressif par rapport à la concurrence.

Nous notions cependant en juin dernier, lors de notre test du Redmi Note 9, que la formule semblait s’essouffler. Et qu’il était peut-être grand temps de redonner un coup de fouet à la gamme. Depuis quelques jours, les fuites se multiplient autour d’un certain Redmi Note 9T dont le lancement serait prévu dans les prochains jours. Une rumeur affirme même que l’officialisation aura lieu le 8 janvier, comme le Redmi 9T.

230 euros pour la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage

Une nouvelle indiscrétion semble confirmer cela. Celle-ci provient de la version allemande d’Amazon. Celle-ci a mis brièvement en ligne la fiche produit du smartphone, confirmant non seulement le contenu de la fiche technique du smartphone, mais affichant également un prix. Et même deux prix, puisque le smartphone se déclinera en deux versions avec 64 Go ou 128 Go de stockage. La première serait vendue à 230 euros et la seconde à 270 euros. Rappelons que le Redmi Note 9 est vendu entre 199 et 229 euros en version 3+64 Go et 4+128 Go, respectivement.

Quant à la fiche technique, nous retrouvons tous les éléments déjà croisés précédemment. Un grand écran Full HD+ de 6,53 pouces avec un trou pour le capteur selfie de 13 mégapixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Le SoC Dimensity 800U de MediaTek, compatible 5G, avec 4 Go de mémoire vive. Une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 18 watts. Un triple capteur photo avec un élément principal de 48 mégapixels accompagné de deux autres capteurs de 8 et 2 mégapixels (le premier pour les panoramas et le second pour les photos de proximité). Nous retrouvons aussi MIUI 12 sur une base Android 10.

Compte tenu de ces éléments, il semble que le Redmi Note 9T soit la version internationale du Redmi Note 9 5G que Xiaomi a présenté en Chine en novembre 2020, avec quelques changements au programme au niveau de l’écran et de la RAM. Ce modèle est également compatible NFC.

Source : Droidholic