Redmi Note 9 5G, 5G Pro et 4G : Xiaomi officialise ses nouveaux smartphones à moins de 300$

Trois nouveaux smartphones viennent aujourd’hui élargir la gamme des Redmi Note 9. Le modèle Pro et le modèle standard sont compatibles à la 5G, et une deuxième version standard se limite à la 4G. Xiaomi a également présenté une toute nouvelle montre connectée, intitulée la Redmi Watch.

Xiaomi continue de se préparer à la 5G. La marque a lancé aujourd’hui deux nouveaux smartphones compatibles, le Redmi Note 9 Pro 5G et le Redmi Note 9 5G. Un troisième smartphone, le Redmi Note 9 Pro 4G, ne pourra quant à lui pas se connecter au réseau grande vitesse. Le constructeur chinois a également annoncé l’arrivée de la Redmi Watch, sa toute nouvelle montre connectée.

Pour l’heure, seule la Chine pourra profiter de ces appareils à leur sortie, prévue pour le 1er décembre dans le pays. Xiaomi n’a pas encore communiqué de lancement éventuel dans une autre région du globe. Fidèle à la gamme des Redmi, les smartphones seront disponibles entre 151$ et 304$ et tourneront sur MIUI 12, basé sur Android 10.

Redmi Note 9 Pro 5G : Snapdragon 750G et capteur 108MP au menu

Le modèle le plus performant de ces trois nouveaux smartphones, le Redmi Note 9 Pro 5G, est construit sur une dalle 6,67 » avec un écran LCD 120 Hz. Ses dimensions sont égales à 165.38 x 76.8 x 9 mm. Il est disponible en trois couleurs : noir, bleu et un dégradé bleu-orange. On le savait déjà, Xiaomi a opté pour un capteur 108 MP en capteur principal. Le téléphone dispose également d’un capteur 8MP ultra grand-angle, et de deux autres capteur 2MP. Un capteur selfie 16MP est présent à l’avant.

À l’intérieur, le Redmi Note 9 Pro 5G est propulsé par un processeur Snapdragon 750G et une batterie 4,820 mAh, compatible avec un chargeur 33W. Du côté de la mémoire, il existe en 3 modèles : 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 243$, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 273$ et 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 304$. À ce prix, les smartphones offrent des fonctionnalités de bonne qualité : un indice d’étanchéité IP53, des haut-parleurs stéréo et la charge rapide.

Redmi Note 9 5G et Redmi Note 9 4G : grosse batterie et prix mini

Pour le Redmi Note 9 5G, le processeur Snapdragon a été remplacé par un Dimensity 800U. Son écran, également LCD, est aussi plus petit : 6,53′‘ pour être exact. En revanche, il est équipé d’une meilleure batterie à 5,000 mAh. Seulement trois capteurs photo sont à compter à l’arrière, de 48MP, 8MP et 2MP. Les trois modèles existants sont les mêmes que pour la version Pro, respectivement à 197$, 228$ et 258$.

Quant au Redmi Note 9 4G, il est le seul de la liste à ne pas pouvoir capter la 5G. Il se rattrape sur son processeur, un Snapdragon 662, ainsi que sur la meilleure batterie de la liste : 6000 mAh. Il est disponible en quatre modèles : 4 Go de RAM et 128 Go de stockage (151$), 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (167$), 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (197$) et enfin 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (228$).

Redmi Note 9 Pro 5G Redmi Note 9 5G Redmi Note 9 4G Ecran 6.67"

FHD+

LCD

120hz 6.53-inch

FHD+

LCD

60hz 6.53"

FHD+

LCD

60hz Chipset Qualcomm Snapdragon 750G MediaTek Dimensity 800U Qualcomm Snapdragon 662 OS Android 10 + MIUI 12 Android 10 + MIUI 12 Android 10 + MIUI 12 RAM 6 Go

8 Go 6 Go

8 Go 4 Go

6 Go

8 Go Stockage 128 Go

256 Go 128 Go

256 Go 128 Go

256 Go microSD NC NC NC Capteur principal 108MP

8MP ultra grand angle

2MP macro

2MP profondeur 48MP

8MP ultra grand angle

2MP macro 48MP

8MP ultra grand angle

2MP macro Capteur selfie 16MP 13MP 8MP Batterie 4,820 mAh

Recharge 33W 5,000 mAh

Recharge 18W 6000 mAh

Recharge 18W 5G Oui Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau Oui Oui Oui

Pour clôturer le tout, Xiaomi a également annoncé l’arrivée de la Redmi Watch, dernière née des montres connectées de la marque. Disponible au prix de 45$, elle dispose d’un écran de 1,4 » et mesure les données habituelles telles que le rythme cardiaque et le nombre de pas. Tout comme les autres appareils dévoilés, elle sera lancée officiellement le 1er décembre en Chine.

Source : XDA Developers