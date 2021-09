Xiaomi Redmi Note 9T 5G : le smartphone est en chute libre sur Amazon

Amazon propose une promotion très intéressante sur le smartphone Xiaomi Redmi Note 9T 5G. S'il faut habituellement débourser 249,90 € pour s'en équiper, il est possible de l'avoir pour seulement 169,90 €. Une remise non négligeable de 32 % qui ne se refuse pas.

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone entre 100 et 200 €, équipé de la 5G, le bon plan Amazon qui suit est fait pour vous ! Pour une période indéterminée, le smartphone Xiaomi Redmi Note 9T 5G dans sa version embarquant 64 Go de mémoire de stockage (extensible via carte microSD) interne et 4 Go de RAM est à prix imbattable sur le site du géant du e-commerce. Ce dernier propose en effet une réduction de 80 € sir son prix conseillé de 249,90 €. Ainsi, il est possible de l'avoir au meilleur prix du marché, à savoir 169,90 €.

Le Xiaomi Redmi Note 9T 5G embarque un processeur MediaTek Dimensity 800U Octo-Core cadencé à 2.4 GHz, compatible 5G couplé à une puce graphique Mali-G57. Il tourne sous le système mobile Android 10 avec l'interface épurée MIUI 12 du constructeur. Le smartphone est doté d'un écran : 6.53″ avec encoche en goutte d'eau, définition Full HD+ 1080 x 2340 pixels, contraste 1500:1, 450 nits, avec protection Corning Gorilla Glass 5, certification TÜV Rheinland pour faible lumière bleue

Concernant la partie photo, on retrouve un capteur principal de 48 MP (taille du capteur 1/2″, Super Pixel 1,6 μm 4 en 1, taille de pixel 0,8 μm, f/1,79) + 2 MP (macro, 1.75μm) + 2 MP (profondeur, 1.75μm), vidéo 4K@30fps, offrant des modes Nuit, panorama et intelligence artificielle. Le capteur avant est de 13 MP (1.2μm).

Niveau connectivité, on retrouve : le Bluetooth 5.0, NFC, A-GPS, GPS, GLONASS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB-C, jack 3.5mm, lecteur d'empreintes, reconnaissance faciale. Son autonomie est confiée à une batterie grande capacité de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 18W. L'appareil a des dimensions de 162 x 77.3 x 9.1 mm pour un poids de 199 grammes.