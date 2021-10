MediaTek surpasse Qualcomm et devient le leader des processeurs pour smartphones

MediaTek, le fabricant de puces taïwanais, a inondé le marché en 2021, si bien qu’il se classe premier des fabricants de SoC au deuxième trimestre, très loin devant Qualcomm, Apple ou encore Samsung.

Le cabinet d’études Counterpoint vient de publier son dernier rapport d’août 2021 qui classe les fabricants de SoC en fonction de leur part de marché. Selon lui, au deuxième trimestre 2021, MediaTek détenait 43 % du marché, très loin devant Qualcomm et ses 28 % ou d’Apple, qui atteint seulement 14 %. On voit également que Samsung et ses puces Exynos se sont écroulés en 2021, passant de 12 % en 2020 à 7 % de part de marché cette année.

Connu pour ses puces d’entrées de gamme Helio, le fabricant taïwanais a dévoilé depuis maintenant quelques années des processeurs plus performants nommés Dimensity. Certains d'entre eux n’ont rien à envier aux meilleures puces Snapdragon de Qualcomm. On a par exemple récemment pu voir que le Dimensity 1200 du Xiaomi 11T n’était pas si différent du Snapdragon 888 du Xiaomi 11T Pro.

MediaTek veut conforter son avance sur Qualcomm en 2021

Le rapport indique également que même si MediaTek a réussi à battre Qualcomm sur le marché des SoC mobiles au début de l’année, le premier a conservé sa première position sur le segment des smartphones 5G. En effet, Qualcomm culminerait à 55 % de parts de marché, contre 29 % l’année dernière.

MediaTek a également récemment connu une croissance assez agressive, passant d'une part de marché de seulement 11 % au deuxième trimestre 2020 à une part généreuse de 30 % cette année. Cela est notamment dû au succès de ses puces milieu de gamme Dimensity 700 ou Dimensity 800, qui sont compatibles 5G et qui équipent de nombreux smartphones abordables tels que le célèbre Redmi Note 10 5G de Xiaomi.

Sur le segment haut de gamme, MediaTek compte également rattraper son retard en lançant le premier SoC gravé en 4 nm avant Qualcomm. Le géant américain devrait dévoiler en décembre prochain son nouveau Snapdragon 898, mais MediaTek pourrait bien dégainer en premier en dévoilant sa nouvelle puce au cours des semaines qui viennent. Pour rappel, le Snapdragon 898 serait environ 20 % plus puissant que le Snapdragon 888, et devrait arriver d’ici la fin de l’année pour la première fois sur le Xiaomi 12.

