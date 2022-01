Xiaomi Redmi Note 11 : fiche technique, prix, images officielles, on sait tout avant le lancement

Quelques jours avant le lancement de la nouvelle série Redmi Note 11, un revendeur a déjà dévoilé toutes les informations concernant le modèle classique, le Redmi Note 11, ainsi que les images officielles du smartphone.

Shopee, un énorme site de e-commerce aux Philippines, n’a pas attendu la présentation du Redmi Note 11 prévue le 26 janvier prochain pour mettre en ligne la page du smartphone sur sa boutique. Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les images officielles de l’appareil ont ainsi été révélées.

Cette fuite d’envergure intervient seulement un jour après que nous avons pu découvrir les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro 5G sous toutes les coutures. Le Redmi Note 11 classique est affiché à un tarif légèrement plus élevé que le modèle de l’année précédente, puisqu’il débute à 8999 PHP (154 euros), contre 8500 PHP (146 euros) pour le modèle précédent. En France, le Redmi Note 10 avait été commercialisé à partir de 199 euros, il est donc possible que ce nouveau modèle soit aussi un peu plus cher chez nous.

Quelles caractéristiques techniques pour le Redmi Note 11 ?

Le Redmi Note 11 sera propulsé par une puce Snapdragon 680, qui n’est pas compatible 5G. On retrouvera à l’avant un écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces 90 Hz, contre seulement 60 Hz sur le modèle précédent. Le smartphone sera alimenté par une batterie généreuse de 5000 mAh, compatible avec la g. Pas de recharge rapide sans fil au programme.

Côté photo, le smartphone propose une configuration à quatre caméras, comme la génération précédente. On retrouve un capteur principal 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 MP. La partie selfie est, elle, gérée par une caméra de 13 MP.

Enfin, il semblerait que le smartphone propose des haut-parleurs stéréo. De plus, il serait livré avec la nouvelle version du système d’exploitation de Xiaomi, MIUI 13. Nous savions déjà que Xiaomi s’apprêtait à lancer la mise à jour en Europe. Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, une boutique au Vietnam propose déjà le smartphone avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

