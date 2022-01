Xiaomi Redmi Note 11 Pro : son design et ses caractéristiques dévoilés avant le lancement

Xiaomi s’apprête à dévoiler une nouvelle série de smartphones abordables la semaine prochaine, et le Redmi Note 11 Pro se dévoile déjà en images. Celles-ci viennent également confirmer la plupart des caractéristiques techniques du téléphone.

Xiaomi avait dévoilé il y a quelques mois maintenant en Chine ses nouveaux Redmi Note 11, Note 11 Pro et Note 11 Pro+. Le premier est arrivé en France sous le nom de Poco M4 Pro 5G, tandis que le deuxième devrait être le prochain Poco X4. Les Redmi Note 11 européens devraient donc être fortement inspirés des modèles chinois, mais des images officielles sont venus confirmer qu’ils seront bien différents.

En effet, le leaker @TechInsider a dévoilé sur Twitter de nombreuses images du Redmi Note 11 Pro, qui dévoilent le smartphone sous toutes ses coutures. La plupart des caractéristiques techniques sont également révélées, et celles-ci sont légèrement différentes des modèles chinois.

Quelles caractéristiques techniques pour le Redmi Note 11 Pro ?

Selon les images, le Redmi Note 11 Pro qui sera présenté le 26 janvier prochain sera propulsé par une puce Snapdragon 5G de Qualcomm, alors que la version chinoise utilise, elle, un MediaTek Dimensity 920. On ne sait pour l’instant pas exactement de quelle référence il s’agit, mais Xiaomi devrait opter pour un Snapdragon 695, une nouvelle puce légèrement plus véloce que le Snapdragon 732G du Redmi Note 10 Pro. Elle lui permettrait d’être enfin compatible avec les bandes 5G.

On découvre également que le Redmi Note 11 Pro utilisera un écran poinçonné avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Tout comme le modèle précédent, il devrait s’agir d’un écran OLED FHD+ de 6,67 pouces. Le Redmi Note 11 Pro sera alimenté par une batterie généreuse de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 67 W.

Côté photo, le smartphone utilisera une configuration à trois caméras, avec un capteur principal de 108 MP ISOCELL HM2. Celui-ci sera probablement accompagné par un capteur ultra grand-angle de 8 MP ainsi que par un capteur macro de 2 MP. La partie selfie serait gérée par un capteur de 16 MP. Enfin, grâce aux images, on apprend que le Redmi Note 11 Pro sera proposé en trois coloris, blanc, noir et bleu. Un modèle Redmi Note 11 Pro Max similaire serait également prévu avec une batterie de 4500 mAh et la recharge rapide 120 W.