Xiaomi Poco M3 officiel : écran 6,53″, batterie 6000 mAh, capteur photo 48 MP, le tout pour moins de 130 €

Poco, une marque qui dépend encore sur certains points de Xiaomi, lance un nouveau smartphone et s'attaque de plein fouet au marché de l'entrée de gamme. Le Poco M3 est un modèle de 6,53″ doté d'un triple capteur photo arrière et qui s'affiche surtout à un prix totalement imbattable. Comptez seulement 159 € pour le modèle de base, et même 129 € durant la période de précommande.

Alors que Poco a dévoilé en moins de six mois deux smartphones destinés au marché européen, le constructeur sort encore un nouvel appareil. Mais cette fois, Poco revient avec un modèle réellement d'entrée de gamme : le Poco M3 est encore moins cher que le Poco X3 NFC, dont le positionnement prix et la fiche technique en faisaient davantage un modèle de milieu de gamme.

Le Poco M3 a-t-il toutes les chances de se faire une place parmi les smartphones d'entrée de gamme que l'on peut conseiller à celles et ceux qui cherchent un smartphone pas cher, et néanmoins performant sur la durée ? On vous laisse en juger avant de vous dévoiler un test complet de l'appareil. Mais en attendant, voici donc un petit tour d'horizon du nouveau smartphone de Poco.

Poco M3 : un smartphone à moins de 130 € avec 3 capteurs photo et un Snapdragon 662

Le Poco M3 est un smartphone dont l'écran de 6,53″ offre une définition de 2340 x 1080 pixels et un rapport de contraste de 1 500:1. En termes de design, on a affaire à un smartphone assez classique avec des bords bien arrondis et un capteur photo avant logé dans une encoche. Notez qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte digitale à l'arrière, mais que celui-ci est logé sur le côté du smartphone, à l'instar des Mi 10T Lite et Mi 10T Pro sortis récemment. L'appareil fait moins de 200 grammes (198 grammes plus précisément).

Côté processeur, ce n'est certainement pas un foudre de guerre, mais l'appareil devrait quand même faire un job très correct puisqu'on a droit un Snapdragon 662 gravé en 11 nm. Certes, ce n'est clairement pas un smartphone taillé pour le gaming, mais ce n'est pas non plus son objectif et au prix affiché, on ne pouvait pas espérer mieux.

À l'arrière de l'appareil, on trouve un triple capteur photo : un module principal de 48 MP, un autre dédié à la macro de 2 MP, et un capteur de profondeur de 2 MP. À l'avant, c'est d'un capteur de 8 MP dont on dispose pour les selfies. Là encore, n'attendez pas des miracles de la part des capteurs photo de l'appareil, mais le capteur photo principal devrait malgré tout offrir des clichés de très bonne qualité en pleine lumière.

Côté autonomie, l'appareil est équipé d'une batterie de 6000 mAh et assure une charge rapide de 18 W. L'appareil est par ailleurs livré avec un chargeur de 22,5 W. Poco assure que l'appareil est capable de tenir jaque'à 1000 cycles de recharge à température ambiante (25°).

À lire aussi : test du Xiaomi Poco F2 Pro, le milieu de gamme qui joue dans la cour des grands

Prix et disponibilités du Poco M3

Le smartphone existe en deux éditions : dans les deux cas, on dispose de 4 Go de RAM. En revanche, l'une est équipée de 64 Go d'espace de stockage, tandis que l'autre profite de 128 Go. Notez qu'il est possible d'étendre cette capacité grâce à l'emplacement slot microSD/dual SIM. 3 coloris sont par ailleurs proposés : Bleu Glacier, Jaune POCO ou Noir Intense. Les deux modèles peuvent être commandés sur le site officiel de Xiaomi et sur Amazon. Ils s'affichent aux prix suivants :

Poco M3 / 4 Go / 64 Go : 159,90 €

Poco M3 / 4 Go / 128 Go : 179,90 €

Si ces tarifs sont déjà relativement bas, il il est possible de précommander les deux modèles à des prix encore plus attractifs. Du 27 au 30 novembre (durant le Black Friday, donc), Poco ainsi ses deux modèles aux prix suivants :

Poco M3 / 4 Go / 64 Go : 129,90€

Poco M3 / 4 Go / 128 Go : 149,90€

Pour finir, rappelons que Poco est actuellement une marque qui profite de sa propre équipe pour les produits, la vente et le marketing, mais qui partage les ressources de Xiaomi pour la fabrication et le service après-vente de ses smartphones.