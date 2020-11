Poco M3 : Xiaomi dévoile une partie de la fiche technique avant l’annonce

Le Poco M3, le prochain smartphone milieu de gamme de Poco, se dévoile quelques jours avant la présentation officielle. Dans plusieurs posts sur les réseaux sociaux, la filiale de Xiaomi a révélé plusieurs points clés de la fiche technique, dont la taille de la batterie ou le nom du chipset.

Ce mardi 24 novembre 2020, Poco présentera le Poco M3 lors d'une conférence en ligne. La présentation est fixée à 13h, heure de Paris. Afin de teaser l'entrée en scène de ce nouveau milieu de gamme, la marque chinoise a publié plusieurs informations sur sa fiche technique sur son compte Twitter.

Tout d'abord, le smartphone sera alimenté par le Snapdragon 662, un SoC conçu par Qualcomm. Ce chipset octocore embarque 4 coeurs Kryo 260 Silver et 4 coeurs Kryo 260 Gold. Le fondeur américain y a intégré un GPU Adreno 610 et un modem X11 LTE. Pas de 5G pour le Poco M3 donc. Le SoC est déjà à l'oeuvre sur les Motorola Moto G9 Play et Samsung Galaxy Tab A7.

Une batterie de 6000 mAh et un écran de 6,53 pouces

Xiaomi confie l'autonomie du Poco M3 à une imposante batterie de 6000 mAh. La marque misera donc probablement sur l'autonomie pour mettre en avant son téléphone. Malheureusement, la firme ne précise pas quelle technologie de recharge rapide est intégrée. Enfin, le Poco M3 est construit autour d'un écran de 6,53 pouces surmonté d'une fine encoche en forme de goutte d'eau. Poco n'a pas fait grand secret du design du milieu de gamme. Plusieurs vidéos promotionnelles publiées sur Twitter révèlent en effet le design complet du smartphone. Sur la face arrière, on y aperçoit un triple capteur photo disposé dans un bloc rectangulaire. Poco miserait sur un objectif principal de 48 mégapixels.

D'après les dernières fuites, le Poco M3 est une version internationale du Redmi Note 9 4G qui sera annoncé en Chine ce 26 novembre. Les deux appareils partagent en effet de nombreuses similarité techniques. On vous en dit plus dès que possible sur le Poco M3. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce nouveau Pocophone dans les commentaires ci-dessous.