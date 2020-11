Xiaomi passe la vitesse supérieure avec une charge rapide pour smartphone de 200 W !

Après avoir annoncé un smartphone doté d'une batterie de 120W il y a moins de 3 mois, Xiaomi continue sur sa lancée : le fabricant chinois envisagerait de commercialiser un téléphone offrant une capacité de charge de 200W dès 2021.

À l'heure actuelle, quasiment tous les constructeurs de smartphones sont engagés dans une course effrénée, à qui réussira à recharger un smartphone le plus rapidement possible. En août dernier, Xiaomi annonçait le Mi 10 Ultra, un smartphone doté d'une capacité de charge de 120W et apte à se recharger à 100% en seulement 23 minutes.

Si le smartphone est l'objet de tous les fantasmes grâce à ses composants premium, il n'est pas question pour Xiaomi de le distribuer en France. En revanche, le constructeur n'en a pas fini avec sa technologie de charge ultrarapide, puisque selon un leaker, Xiaomi tenterait actuellement de franchir la barre des 200 W.

Xiaomi pourrait lancer son smartphone avec charge ultra-rapide de 200 W dès 2021

Si l'on en croit les informations qui ont fuité sur Weibo, le prochain flagship de Xiaomi profiterait donc d'une batterie inédite : avec sa capacité de charge de 200W, le smartphone serait apte à se recharger à 100% en moins de 15 minutes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aurait pas longtemps à attendre, puisque le smartphone en question pourrait sortir dès l'année prochaine.

Dans le même temps, Xiaomi travaillerait déjà sur une charge sans fil de 100W, alors que le constructeur dévoilait seulement le moins dernier une charge rapide de 80W capable de redonner vie à un smartphone en moins de 20 minutes. Ces deux éléments seront-il intégrés au Mi 11 Ultra (ou Mi 20 Ultra, pour suivre la tendance), ou le constructeur a-t-il prévu de les inclure dans un modèle d'exception comme le Mi Mix Alpha ? Réponse dans quelques mois, probablement.

Notez enfin que le même leaker ajoute que Xiaomi n'a pas l'intention de sortir un successeur au Mi Mix 3, du moins pas pour le moment. L'entreprise chinoise semble désormais se concentrer sur un smartphone pliable, lequel serait prévu pour 2021. Xiaomi se focaliserait également sur une autre avancée technologie : le capteur photo placé sous l'écran. Là encore, le premier smartphone disposant d'une telle technologie devrait débarquer l'an prochain. Décidément, 2021 risque d'être une année bien chargée pour Xiaomi.

Source : Weibo