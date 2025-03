Xiaomi Pad 7 Pro : la nouvelle tablette est déjà à prix réduit chez Boulanger

À peine lancée et déjà en promotion ! À l'occasion de l'arrivée de la Xiaomi Pad 7 Pro en France, Boulanger propose une réduction globale de 100 euros sur l'achat de la nouvelle tablette de la marque chinoise.

En marge de l'édition 2025 du MWC de Barcelone, la firme Xiaomi a lancé sa nouvelle tablette en France, la Pad 7 Pro. Pour fêter son arrivée dans l'Hexagone, l'enseigne Boulanger vous permet d'avoir le produit high-tech à prix réduit. En effet, la Xiaomi Pad 7 Pro proposée en trois coloris au choix est à 479,99 euros au lieu de 529,99 euros grâce à une remise immédiate de 50 euros de la part du site e-commerce français.

En plus de la réduction, sachez qu'il est possible de profiter d'un bonus de reprise de 50 euros, à condition de rendre un appareil usagé. En prenant en compte cet autre avantage, la tablette du constructeur chinois revient alors au prix de 429,99 euros. Pour information, une nouvelle remise immédiate pourra être obtenue lorsque Boulanger aura estimé la valeur de l'appareil repris.

Concernant ses points forts, la Xiaomi Pad 7 Pro est équipée d'un écran Crystal-Clear 3,2 K de 11 pouces avec une définition de 3200 x 2136 pixels, une densité de 345 ppp, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité de 800 nits. Fonctionnant sous le système HyperOS 2.0 basé sur Android 15, la tablette tactile liée à l'offre Boulanger dispose d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie de 8850 mAh avec la charge à 67W et du processeur Snapdragon 8s Gen 3.

Quant à la connectivité, celle-ci est notamment constituée d'un port USB Type-C, de la norme Wi-Fi 7 et de la technologie sans fil Bluetooth 5.4. Enfin, on peut aussi trouver quatre haut-parleurs stéréo, une webcam frontale de 32 MP et une webcam arrière de 50 MP.