Xiaomi lance 4 nouveaux aspirateurs robots pour séduire tous les budgets

A l'occasion de sa conférence Discover à Milan, Xiaomi a présenté ses futurs produits, à commencer par 4 nouveaux aspirateurs robots. Avec ces nouvelles références, la marque chinoise veut s'imposer sur l'entrée de gamme, mais pas seulement. Chaque modèle s'adresse à un budget bien spécifique.

En ce lundi 22 mai 2023, Xiaomi a donné rendez-vous à la presse et aux fans à Milan pour son édition annuelle de la conférence Discover. La marque chinoise a dévoilé plusieurs produits tournés vers la mobilité électrique, comme les nouvelles trottinettes électriques Electric 4 et 4 Lite.

Mais ce n'est pas tout puisque Xiaomi a également levé le voile sur quatre aspirateurs robots inédits. Avec ces quatre nouvelles références, le constructeur entend s'imposer sur tous les segments, de l'entrée de gamme jusqu'aux budgets les plus élevés. Mais sans plus attendre, faisons un tour d'horizon complet.

Le X10, le nouveau modèle Premium

Commençons tout d'abord par le Xiaomi X10, qui vient donc s'imposer comme une alternatif au X10+, un modèle Premium lancé en 2022 et affiché à 899 €. Pour atteindre un prix de 499 €, Xiaomi a fait quelques concessions sur le X10. En premier lieu, la station de vidange se contente cette fois-ci de collecter la poussière, via un sac à poussière jetable de 2,5 L. En outre, les patins rotatifs ont cédé leur place au profit d'une simple serpillère pour laver le sol.

En revanche, le X10 bénéficie toujours d'un système de cartographie performant par télémètre laser, qui lui permet de se déplacer en toute autonomie chez vous. On retrouve ensuite une armada de capteurs (laser DLS, capteur de vide, capteur infrarouge et capteur d'obstruction). Côté puissance d'aspiration et batterie, on profite encore des 4000 Pa et de l'accumulateur de 5200 mAh du X10+. En revanche, le X10 peut se targuer d'avoir un réservoir d'eau un peu plus grand que son grand frère (200 mL).

Le S10+ pour le milieu de gamme

Venons-en ensuite au S10+. Proposé à 449,99 €, ce modèle de milieu de gamme marque sa différence en embarquant le même système de lavage par patins rotatifs du X10+. Il dispose également d'un système de détection d'obstacle à l'avant via des lasers (pas de caméra cette fois-ci). Ici encore, la cartographie est assurée par un télémètre laser (LDS), tandis que la puissance d'aspiration et la batterie restent identiques (4000 Pa et 5200 mAh). Concernant la station, il faudra se contenter du strict minimum. Pas de vidange ici, puisqu'elle sert uniquement à recharger l'appareil.

Les S12 et E12 pour les petits budgets

Poursuivons maintenant avec les deux nouveaux modèles d'entrée de gamme présentés par Xiaomi : le S12 et le E12. On peut résumer le S12 comme une version plus abordable du S10+. Affiché à 299,99 €, cet aspirateur robot fait fatalement quelques concessions. Au revoir donc les patins rotatifs au profit d'une simple serpillère à vibrations avec humidité constante. Le système de navigation s'appuie toujours sur un télémètre laser et une escouade de capteurs dédiés, tandis que la puissance d'aspiration reste à 4000 Pa. En revanche, la capacité de la batterie est plus faible : 3200 mAh pour une autonomie de 130 minutes environ.

Enfin, concluons ce tour d'horizon par l'E12, le modèle le moins cher révélé aujourd'hui par Xiaomi. Proposé à 199,99 €, le Xiaomi E12 regroupe l'essentiel : une puissance d'aspiration de 4000 Pa, un réservoir d'eau intelligent pour contrôler le niveau d'eau selon les sols, un système de navigation par gyroscope, une serpillère à vibrations et une batterie d'une capacité de 2600 mAh (soit 110 minutes d'autonomie environ). Bien entendu, il faudra composer sans station de vidange, le E12 étant fourni uniquement avec un socle de recharge.

Prix des nouveaux aspirateurs robots Xiaomi

Précisons que ces 4 aspirateurs robots sont disponibles dès aujourd'hui sur le site de Xiaomi. Pour l'occasion, ils profitent tous d'une réduction de prix pour le lancement jusqu'au 28 mai 2023 :

Xiaomi E12 à 179,99 € au lieu de 199,99 €

au lieu de 199,99 € Xiaomi S12 à 269,99 € au lieu de 299,99 €

au lieu de 299,99 € Xiaomi S10+ à 399,99 € au lieu de 449,99 €

au lieu de 449,99 € Xiaomi X10 à 449,99 € au lieu de 499,99 €

Par ailleurs, il est possible de baisser davantage le montant de la facture en profitant d'un bonus sur la reprise de votre ancien appareil, jusqu'à 200 € selon le modèle. Attention toutefois, cette offre n'est valable que jusqu'au 28 mai.