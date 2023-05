Xiaomi lance ses Electric 4 et 4 Lite, ses nouvelles trottinettes électrique aux prix alléchants

Xiaomi a profité de son événement Discover pour présenter officiellement ses deux nouvelles trottinettes électriques, les Xiaomi Electric Scooter 4 et 4 Lite. Pouvant chacune grimper jusqu’à 20 km/h, leur autonomie leur permet de parcourir respectivement 35 km et 20 km, le tout à un prix très intéressant.

Aujourd’hui a lieu le Discover Xiaomi 2023 à Milan, l’événement qui permet du constructeur chinois de présenter les nouveaux produits AIoT pour le marché européen. La journée est d’ailleurs déjà riche en annonces, puisque nous avons pu apercevoir les nouveaux robots aspirateurs de la marque, ainsi que la Xiaomi Pad 6, sa nouvelle tablette tout-en-un. Enfin, l’entreprise a levé le voile sur ses dernières trottinettes électriques : les Electric Scooter 4 et 4 Lite.

Un peu plus tôt, Xiaomi a lancé son modèle premium pour cette nouvelle gamme, l’Electric Scooter 5 Ultra, une trottinette avec de nombreux arguments, mais dont le prix peut en refroidir plus d’un. Il est donc désormais temps pour la firme chinoise de s’attaquer à l’entrée et milieu de gamme avec ces deux nouveaux modèles qui, cette fois, affichent un prix bien plus appréciable.

Xiaomi dévoile ses Electric 4 et 4 Lite, à partir de 399 euros

La Xiaomi Electric Scooter 4 est équipée d’un moteur 600W permettant à la trottinette d’atteindre une vitesse de 20 km/h. Elle est alimentée par une batterie 7650 mAh, qui lui garantie une autonomie 35 km en une seule charge. Le constructeur affirme par ailleurs qu’elle est capable de gravir des pentes avec un dénivelé de 16 %. Elle profite également d’une certification IP54 pour son étanchéité.

Le modèle Lite, quant à lui, dispose d’un moteur 300W, également capable de pousser jusqu’à 20 km/h. La différence se trouve avant tout au niveau de la batterie, cette fois de 5 200 mAh, qui lui permet de rouler pendant 20 km en une seule charge. La trottinette bénéficie toutefois d’un frein à tambour sur la roue arrière et du système E-ABS sur la roue avant qui réduisent drastiquement la distance de freinage.

Les Xiaomi Electric Scooter 4 et 4 Lite sont d’ores et déjà disponibles, respectivement à 549 € et 399 €.