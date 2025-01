Xiaomi Pad 6 : pour les soldes, le prix de la tablette est divisé par deux !

Les soldes d’hiver viennent tout juste de démarrer et les bons plans sont déjà là. Vous cherchez une tablette avec d’excellentes caractéristiques mais à petit prix ? La Xiaomi Pad 6 est un excellent choix. Et bonne nouvelle, durant les soldes, vous l’avez 190 € moins cher ! Elle passe ainsi de 439,99 € à 249,99 € seulement sur la Fnac et Darty. Vite, profitez-en avant la rupture de stock.

Les soldes d'hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier au mardi 4 février 2025.

La tablette tactile Xiaomi Pad 6 avec sa coque de protection passe de 439,99 € à 249,99 € seulement sur la Fnac et Darty.

Vite, la Xiaomi Pad 6 est à prix canon pour les soldes !

Face à un marché des tablettes tactiles très concurrentiel dominé par Apple et Samsung, Xiaomi a décidé de se démarquer en proposant des modèles aux caractéristiques avancées à prix accessible. C’est le cas avec la Xiaomi Pad 6 qui figure parmi les meilleures du marché !

En plus de son design réussi et de ses belles finitions, la Xiaomi Pad 6 embarque la puissante puce Snapdragon 870 couplée à 6 Go de RAM. Avec son espace de stockage confortable de 128 Go, vous pourrez stocker de nombreux contenus multimédias.

Par ailleurs, son grand écran de 11 pouces est un atout de taille. La dalle profite d’une belle résolution WQHD+ (2 880 x 1 800 pixels) et d’un taux de rafraîchissent de 144 Hz qui vous permet d’avoir des images ultra-fluides. Vous pourrez ainsi apprécier vos contenus lumineux, contrastés et riches en couleur.

Pour la partie photo, la Xiaomi Pad 6 est dotée d’un capteur 13 MP à l’arrière et d’un objectif 8 MP à l’avant. Vous pouvez donc l’utiliser pour faire des appels visio de bonne qualité. Enfin, côté autonomie, avec sa batterie d’une capacité de 8840 mAh, vous pourrez utiliser votre tablette durant 16 heures sans avoir à la recharger.

Profitez des soldes pour vous équiper de cette puissante tablette à prix ultra canon.