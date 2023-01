MIUI 14 : Xiaomi a publié le changelog officiel sur les réseaux, voici la liste des nouveautés

Xiaomi a dévoilé les Xiaomi 13 en même temps que MIUI 14 au public chinois le 11 décembre 2022. Bien que les clients du Vieux Continent attendent encore le débarquement du smartphone haut de gamme, ils seront ravis d’apprendre que le changelog de la surcouche logicielle de Xiaomi annonce de nombreuses améliorations.

La nouvelle version de MIUI 14 est déjà en cours de déploiement en Chine et en Inde. Sa disponibilité internationale est imminente et on peut s’attendre à de nombreux changements par rapport à MIUI 13, sorti il y a un an à peine. La mise à jour est conséquente, comme en atteste son poids de 4,5 Go.

La nouveauté marquante est tout d’abord l’abandon de la compatibilité avec Android 11. Étant donné que MIUI 14 a été présenté avec le flagship de Xiaomi, le Xiaomi 13, on peut imaginer que la plupart des appareils utilisant cette surcouche seront récents, ou tout du moins feront partie de la liste des téléphones compatibles MIUI 14 que nous avons publiée. Ce que l’on remarquera ensuite, c’est une interface utilisateur à nouveau modifiée, souvent par petites touches, mais parfois en profondeur.

Xiaomi a officiellement diffusé le changelog de MIUI 14

Les Super Icons autorisent le redimensionnement des icônes et dossiers. Cela vous permettra, si votre écran est assez chargé, de distinguer vos apps et fichiers beaucoup plus facilement. Pour changer la taille d’une icône, il suffit de la maintenir appuyée et de taper sur « Définir l’icône ». Seuls quatre formats différents sont disponibles pour l’instant, mais si l’on ajoute qu’un nouveau format de widget est mis à notre disposition, et qu’il est maintenant possible de réorganiser les dossiers d’écran dans plusieurs configurations, on comprend que les options de personnalisation offertes par MIUI 14 sont nombreuses.

Super Icons / Crédit : XiaomiuiDans un tout autre domaine, Xiaomi veut rassurer ses utilisateurs et met l’accent sur la sécurité des informations. Aucune donnée utilisateur ne sera stockée dans le cloud. Plus anecdotiquement, MIUI 14 propose de placer des plantes et des animaux sur l’écran de votre smartphone. Vous pourrez vous en occuper ou vous amuser avec eux en tapotant sur votre smartphone pour les voir s’animer.

Source : Phone Updates