Xiaomi et OnePlus au centre d’un scandale, Volkswagen rappelle 20 000 ID. 4, c’est le récap

Xiaomi, Oppo et OnePlus sont au cœur d'un scandale qui met en lumière leur manière de traiter les données des utilisateurs chinois. Volkswagen rappelle plus de 20 000 ID. 4 à cause d'un bug logiciel. Le PDG d'Activision sort de ses gonds et met en garde les autorités de régulation britanniques, c'est le récap des actualités du mercredi 8 février 2023.

Quoi de neuf dans l'actualité de l'univers Android et du High-Tech ce mercredi 8 février 2023 ? Tout d'abord, Elon Musk a annoncé sur Twitter la tenue d'une nouvelle conférence Investor Day ce 1er mars 2023. Le milliardaire profitera de l'évènement pour dévoiler la 3e version de son “Master Plan” pour l'avenir de Tesla. Encore du bruit pour rien ? Nous verrons bien.

Du côté des applis Android, Tinder a déployé des fonctionnalités inédites, à commencer par un mode “Incognito”. Une option qui permet d'envoyer des likes sans être vu par vos collègues ou vos amis. Toujours dans l'univers Android, OnePlus a confirmé le lancement vers l'été 2023 de son premier smartphone pliable. Il se déclinera en deux versions, à savoir OnePlus V Flip et OnePlus V Fold. Mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il fallait retenir impérativement ce mercredi 8 février 2023.

Xiaomi, Oppo et OnePlus espionnent leurs utilisateurs

Une étude édifiante de l'Université de Cornell a mis en lumière les pratiques scandaleuses de Xiaomi, Oppo et OnePlus dans le traitement des données personnelles de leurs utilisateurs, en Chine notamment. D'après ce rapport, de nombreuses applications préinstallées sur les smartphones de ces trois constructeurs sont des spywares.

Volkswagen rappelle plus de 20 000 ID. 4

Début d'année compliqué pour Volkswagen qui vient d'annoncer le rappel de plus de 20 000 ID. 4, ses derniers SUV 100% électriques, à cause d'un bug sur le logiciel de gestion de la batterie haute tension. Un problème plutôt dangereux, puisqu'il peut aboutir à l'arrêt inopiné du moteur électrique de la voiture.

Le PDG d'Activision met en garde les autorités britanniques

Bobby Kotick, PDG actuel d'Activision-Blizzard, considère que le Royaume-Uni deviendra une “Death Valley” au lieu d'une “Silicon Valley” si les autorités de régulations du pays refusent le rachat de sa compagnie par Microsoft. Pas certain que des menaces à peine voilées jouent en faveur de la société du milliardaire.

