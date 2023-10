Apple Watch : la 1ère montre d’Apple n’est plus prise en charge par les réparateurs agréés

Si vous faites partie des précurseurs qui ont acheté la toute première Apple Watch sortie en 2015, vous serez sans doute triste d’apprendre qu’Apple cesse de supporter ce modèle.

Selon un mémo interne sur lequel Mac Rumors a mis la main, les toutes premières Apple Watch, commercialisées en avril 2015, ont rejoint la liste des produits obsolètes de la compagnie le 30 septembre dernier. Cela signifie concrètement que si vous possédez l’une des montres appartenant à la Series 0, et qu’elle tombe en panne, vous devrez vous débrouiller par vos propres moyens pour la faire réparer et que les pièces de rechange seront toujours plus difficiles à trouver.

Une pilule sans doute dure à avaler pour les premiers acheteurs de l’Apple Watch, d’autant plus que certains modèles valaient, à l’époque, plus de 17 000 $, l’Apple Watch Edition avec un boîtier en or 18 carats, par exemple. En cas de problème, cette tocante de luxe sera reléguée au rang de bracelet en or massif, certes, mais totalement inutile.

Innovation et obsolescence sont les deux faces d’une même pièce. Les consommateurs acceptent par exemple que tel outil ne puisse fonctionner qu’avec tel composant. Dans le cas de l’Apple Watch Series 0, l’inscription dans la fameuse liste des appareils « Vintage » n’augure rien de bon. Apple est souvent accusé d’obsolescence programmée en France et ailleurs dans le monde. Il n’est d’ailleurs pas rare que la compagnie doive payer des amendes conséquentes.

Cela dit, de l’eau a coulé sous les ponts depuis l’Apple Watch Series 0. En 2023, les Apple Watch Series 9 jouissent d'une bien meilleure autonomie et d’une interface modernisée pour une expérience toujours plus fluide et rapide. Par ailleurs, il se murmure qu’Apple travaillerait sur une Apple Watch X pour fêter les 10 ans des montres connectées de la marque. Mauvaise nouvelle en revanche pour ceux d'entre vous qui attendent une nouvelle Apple Watch abordable : l'Apple Watch SE 3 n'est pas arrivée avec les iPhone 15.