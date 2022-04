Xiaomi MIX Fold 2 : le premier smartphone avec un écran qui se plie à 360°

Xiaomi va dévoiler cet été une nouvelle génération de smartphone pliable, le Xiaomi MIX Fold 2. Ce dernier ne ressemblerait à aucun autre appareil du marché, puisqu’il serait le premier à posséder un écran capable de se plier dans les deux sens.

D’après les informations de Digital Chat Station et de @xiaomiui, le Xiaomi MIX Fold 2 a refait surface dans le code source de MIUI, cette fois-ci avait des informations assez intéressantes à son sujet. Le code confirme que le smartphone porte le nom de code « L18 » ou « zizhan », et qu’il apparait sous le numéro de modèle 22061218C. Ce dernier indique notamment que le Xiaomi MIX Fold 2 serait introduit en Chine au mois de juin 2022, mais qu’il ne devrait pas arriver en France.

Le code de MIUI indique surtout que le Xiaomi MIX Fold 2 sera doté d’un écran assez particulier, puisqu’il sera capable d’être plié des deux côtés. Habituellement, les écrans des smartphones pliables ne peuvent être pliés que vers l’intérieur ou vers l’extérieur, mais il semble que la prochaine génération de Xiaomi MIX Fold, qui succèdera directement à celle qui avait été lancée en 2021, pourra bien se plier à 360 degrés.

Le Xiaomi Mix Fold 2 pourra se plier dans les deux sens

@xiaomiui souligne que bien que le Xiaomi MIX Fold 2 sera le premier smartphone à être officiellement pliable vers l’intérieur et vers l’extérieur, il ne s’agissait pas du premier appareil de la sorte chez Xiaomi. En effet, un autre appareil nommé « U1 » datant de 2018 en était déjà capable, mais il n’avait jamais été présenté au public à cause de bugs avec le logiciel, qui empêchaient l’interface de s’adapter correctement à chaque nouveau pliage.

Pour résoudre ce problème, Xiaomi a donc dû attendre Android 12L, la nouvelle version du système d’exploitation de Google optimisée pour les tablettes et les smartphones pliables. Grâce à Android 12.1, MIUI serait donc désormais en mesure d’ajuster la taille de son interface sans erreur à chaque fois que vous pliez et dépliez le smartphone.

Enfin, au niveau des caractéristiques techniques, nous avions appris précédemment que le Xiaomi MIX Fold 2 devrait être équipé d’un Snapdragon 8 Gen 1 Plus, comme le prochain Xiaomi 12 Ultra. On retrouvera également un écran interne 2K de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces avec des fréquences de 120 Hz et 60 Hz, respectivement. Il sera alimenté par une batterie de 5000 mAh, et utilisera un capteur photo principal de 108 MP.

Source : Digital Chat Station