Le Xiaomi Mi 12 Ultra serait compatible avec Hypercharge, la recharge rapide 200W

Le Xiaomi Mi 12 Ultra, l'un des prochains smartphones haut de gamme de la marque chinoise, commence d'ores et déjà à faire parler de lui. Attendu au second semestre 2022, le smartphone serait compatible avec Hypercharge, la technologie de recharge rapide 200W annoncée récemment par Xiaomi.

Il y a quelques semaines, Xiaomi a levé le voile sur une nouvelle technologie de recharge rapide 200W : Hypercharge. Cette technologie permet de recharger intégralement la batterie de 4000 mAh d'un smartphone en l'espace de 8 minutes. Dans la foulée, Xiaomi a annoncé une technologie de recharge sans fil de 120W. Cette charge par induction permet de charger une batterie de 4000 mAh en 15 minutes sur un socle de recharge QI.

Lors de l'annonce, Xiaomi n'a pas révélé quand la charge rapide 200W sera intégrée à un smartphone. Mais très rapidement, une rumeur est venue affirmer que le premier smartphone compatible Hypercharge sortira dans un avenir proche.

Le chargeur Hypercharge de Xiaomi entrerait en production en juin 2022

D'après un rapport de MyDrivers, le premier smartphone à profiter de la technologie de charge rapide 200W serait le Xiaomi Mi 12 Ultra, le successeur direct du Mi 11 Ultra que nous avons testé. Citant les informations fournies par des leakers, le média chinois assure que la production de masse du chargeur compatible avec Hypercharge débuterait dès le mois de juin 2022.

D'après MyDrivers, Xiaomi est conscient que la recharge rapide 200W risque de dégrader précocement la batterie de ses smartphones. En l'espace de deux ans d'utilisation, la batterie perdra d'ailleurs autour de 20% d'autonomie. Pour éviter de ruiner l'accumulateur, le constructeur chinois développe actuellement une série de mesures de sécurité.

Ces mesures visent à éviter que la recharge ne provoque une surchauffe anormale de la batterie et des composants. En parallèle, Xiaomi imagine de nouvelles manières de dissiper la chaleur du smartphone lors de la phase de recharge. Ces innovations devraient faire leur apparition sur le Mi 12 Ultra. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations sur le Mi 12 Ultra, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : MyDrivers