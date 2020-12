Xiaomi Mi 11 : présentation officielle le 29 décembre 2020

Xiaomi présentera les Mi 11 lors d’une conférence le mardi 29 décembre 2020. Comme le voulaient les fuites, il s’agira du premier smartphone à être alimenté par le nouveau SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. Xiaomi devance ainsi Samsung, dont les Galaxy S21 sont dans les starting-blocks.

D’après les informations de nos confrères de Gizmochina, Xiaomi présentera les Mi 11 dès le mardi 29 décembre 2020. Récemment, la même source avait révélé au média la date de lancement de la Mi Watch Lite, une montrée connectée avec un suivi GPS.

Malheureusement, Gizmochina ignore si la conférence du 29 décembre concerne le lancement en Chine des smartphones ou une présentation destinée à l’international. De notre côté, on imagine plutôt que la conférence sera réservée au marché chinois. Evidemment, il faudra attendre que Xiaomi envoie les invitations de rigueur à la presse pour confirmer.

Sur le même sujet : Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro – une fuite dévoile le design et la taille des batteries

Xiaomi Mi 11, le premier smartphone avec SoC Snapdragon 888

Comme prévu, le Mi 11 s’imposera donc comme le premier smartphone à profiter du SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. Gravé en 5nm, le chipset embarque huit coeurs Kryo 680 et un GPU Adreno 660. Sans grande surprise, le SoC alimentera aussi de nombreux autres smartphones haut de gamme attendus dans le courant de l’année prochaine, dont la version américaine des Galaxy S21 ou encore les OnePlus 9.

Les premières fuites affirmaient pourtant que Xiaomi attendrait le mois de janvier 2021 pour dévoiler sa nouvelle gamme de smartphones. On imagine que la marque chinoise a probablement voulu avancer la date de lancement afin de pouvoir devancer la concurrence, dont Samsung. Le leader du smartphone présentera sous peu les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Aux Etats-Unis, les trois smartphone seront alimentés par le SoC Snapdragon 888. La présentation aurait lieu le 14 janvier 2021. En annonçant les Mi 11 fin décembre, Xiaomi s’assure le titre de « premier smartphone avec Snapdragon 888 ».

Pour rappel, Xiaomi devrait présenter deux variantes différentes de son nouveau flagship : une édition Pro plus haut de gamme et une version standard plus abordable. Parmi les traits distinctifs de la gamme, on trouve un écran QHD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une recharge rapide de 55W.

Source : Gizmochina