Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro : une fuite dévoile le design et la taille des batteries

Les Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro continuent de faire parler d’eux. Quelques semaines avant leur lancement, un informateur réputé a dévoilé la taille des batteries des deux smartphones. En parallèle, une fuite est venue lever le voile sur le design de la face arrière des deux variantes.

Citant les informations mises en ligne par Digital Chat Station, un informateur chinois réputé, sur Sina Weibo, nos confrères de GSM Arena affirment que Xiaomi va intégrer une recharge rapide de 55W aux Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro. Il suffira de 35 minutes pour obtenir une recharge complète du smartphone, assure le leaker.

Sur base des données de la 3C, un organisme de certification en Chine, le média estime que le Mi 11 Pro est alimenté par une batterie de 4970 mAh. De son côté, le Mi 11 doit se contenter d’une batterie de 4780 mAh. Ces accumulateurs devraient garantir une bonne autonomie aux deux terminaux.

Découvrez le design de l’appareil photo du Mi 11 et Mi 11 Pro de Xiaomi

Des rendus conçus par des fabricants de coques sont apparus sur Sina Weibo. Partagés par le blog d’AnTuTu, ces rendus dévoilent le design de la face arrière des Xiaomi Mi 11. C’est le premier aperçu du look de la gamme que nous ayons pu obtenir.Le Mi 11 standard arbore un triple capteur photo disposé à la verticale dans un bloc carré. On y découvre 2 modules très imposants et un objectif plus discret. Sans grande surprise, Xiaomi complète ce set up avec un flash LED.

De son côté, le Xiaomi Mi 11 Pro embarque un quadruple capteur photo disposé dans une large forme rectangulaire. Selon les informations publiées par Digital Chat Station, le flagship profite d’un objectif photo principal de 200 mégapixels grâce au procédé du pixel bining. En fait, 4 pixels de 50 mégapixels sont combinés pour n’en former qu’un seul.

Aux dernières nouvelles, Xiaomi dévoilera les nouveaux Mi 11 et Mi 11 Pro vers la fin du mois de décembre. La gamme serait alimentée par le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm gravé en 5nm et sublimé d’un écran QHD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : GSM Arena