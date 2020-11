Xiaomi Mi 11 Pro : la marque miserait sur un écran QHD+ 120 Hz

Le Xiaomi Mi 11 Pro serait sublimé d'un écran QHD+ de 120 Hz, révèle une fuite en provenance de Chine. De plus, il s'agirait de l'un des premiers smartphones du marché à profiter du nouveau SoC Snapdragon 875 de Qualcomm. Voici toutes les dernières informations apparues sur la toile.

D'après nos confrères de PlayFulDroid, un informateur chinois réputé a récemment publié des informations concernant le Mi 11 Pro de Xiaomi sur Sina Weibo. Selon le leaker, le smartphone serait construit autour d'un écran AMOLED QHD+ de 120 Hz. Pour rappel, son successeur, le Mi 10 Pro, devait se contenter d'un écran 90 Hz Full HD+.

L'écran s'annonce donc particulièrement adapté aux amoureux des jeux vidéo sur mobile. Grâce à sa fréquence élevée, la dalle affichera davantage d'actions à la seconde. Une fréquence de rafraîchissement haute signifie que le nombre d’images qui s’affiche à chaque seconde est plus élevé. Plus la fréquence est élevée plus une séquence est fluide. C'est idéal pour les jeux vidéo. Xiaomi placerait la caméra pour les selfies dans un trou dans la partie gauche supérieure de l'écran. Du reste, la dalle serait cerclée de bords incurvés similaires à ceux du P40 Pro de Huawei.

Snapdragon 875 gravé en 5 nm et recharge rapide 120W

Toujours d'après les informations collectées par PlayFulDroid, le Mi 11 Pro serait l'un des premiers smartphones à embarquer le Snapdragon 875, le chipset haut de gamme gravé en 5nm de Qualcomm. Le fondeur américain présentera la puce lors d'une conférence en ligne ce 1er décembre 2020. Enfin, le smartphone pourrait être compatible avec une recharge rapide de 120W. De son côté, la version standard du Mi 11 devrait se contenter d'une technologie de recharge de 100W.

Pour l'heure, on ignore encore quand Xiaomi dévoilera la gamme des Mi 11 sur le marché. PlayFulDroid table sur une présentation dans le courant du mois de janvier 2021 pour contrecarrer les Galaxy S21 de Samsung. On vous en dit plus dès que possible sur les prochains flagships de Xiaomi. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis sur la fiche technique du Mi 11 Pro dans les commentaires ci-dessous.

