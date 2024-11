Xiaomi Mi TV Stick : Boulanger propose 40 % de remise sur le lecteur de streaming

Le Xiaomi Mi TV Stick voit son prix chuter lors du Black Friday. La lecteur de streaming s'affiche en ce moment à moins de 30 euros chez Boulanger, contre 49,99 euros durant sa sortie.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce nouveau deal lié aux offres du Black Friday Boulanger, le site e-commerce français effectue une grosse réduction sur le Xiaomi Mi TV Stick. Grâce à une remise immédiate de 40 %, le lecteur de streaming de la marque chinoise passe de 49,99 euros à 29,99 euros.

Accompagné d'une télécommande ayant un micro et des boutons d'accès à Netflix et Prime Video, le Xiaomi Mi TV Stick se présente sous la forme d'un dongle qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. La passerelle multimédia possède un processeur ARM Cortex-A53 Quad-Core cadencé à 2.0 GHz, un GPU Mali 450, une mémoire vive de 1 Go de RAM et un stockage interne de 8 Go.

Compatible avec le système d'exploitation Android TV 9.0 et le Google Assistant, l'appareil dispose du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, de la technologie sans fil Bluetooth 4.2, d'une résolution d'affichage à 1080p, et de divers formats vidéo et audio. Pour en finir avec le Mi TV Stick, le produit Xiaomi mesure 92,4 x 30,2 x 15,2 mm et affiche un poids de 28,5 grammes.