Xiaomi Mi TV Stick 2021 : la clé HDMI Android TV serait enfin compatible 4K

Un nouveau modèle de Mi TV Stick a été repéré chez l’organisme de certification FCC avant sa présentation par Xiaomi. Celui-ci devrait corriger le plus gros défaut de son prédécesseur, qui était limité à la 1080p.

Le modèle 2021 du Xiaomi Mi TV Stick a été certifié par la FCC avant sa sortie, et la clé HDMI a déjà révélé tous ses secrets. En plus de dévoiler son design, la FCC a révélé les principales caractéristiques du dongle, répondant un numéro de modèle MDZ-27-AA.

Selon l’organisme de certification, la nouvelle clé Android TV de Xiaomi devrait être beaucoup plus puissante que le modèle de l’année dernière, puisqu’il promettrait en Wi-Fi un débit internet descendant maximal de 866,7 Mb/s en utilisant le canal VHT80 et un débit montant de 300 Mb/s via le canal HT40.

Le Xiaomi Mi TV Stick 2021 va corriger le plus gros défaut du modèle actuel

Pour l’instant, le seul stick TV que Xiaomi propose en France ne permet d’afficher que des contenus jusqu’en 1080p en 60 fps, mais cela devrait être revu à la hausse sur cette nouvelle génération. En effet, le stick serait équipé d’un nouveau processeur Amlogic S905Y4 qui propose quatre cœurs Cortex-A35 16500+ DMIPS et un GPU ARM Mali G31 MP2 cadencé à 850 MHz.

Cette nouvelle puce permettrait au dongle HDMI de restituer des contenus avec une définition 4K jusqu’à 60 fps, ce qui lui permettrait de s’aligner sur ses concurrents directs comme le Chromecast avec Google TV ou encore le nouveau Fire TV Stick 4K Max d’Amazon.

Le nouveau Mi TV Stick 2021 prendrait également en charge de nouveaux codecs : AV1/H.265/VP9 P-2/AVS2 4Kp30 et H.264. On peut donc potentiellement s’attendre à une meilleure expérience sur des services de cloud gaming tels que Stadia. Il sera également compatible avec tout un tas de technologies qui amélioreront l’image et le son des contenus affichés, comme l’HDR10/10+, le HLG, le Dolby Vision, le Dolby Atmos et DTS HD.

De son côté, la télécommande devrait rester la même que sur la précédente génération. Le Mi TV Stick 2021 sera toujours accompagné d’un bloc d’alimentation de 5 W et de deux piles AAA pour la télécommande. Pour l’instant, on ne sait pas quand ce nouveau modèle arrivera en France, mais on peut espérer le voir arriver d’ici la fin de l’année. On imagine qu’il sera un peu plus cher que le modèle original, qui est actuellement commercialisé à 39,99 euros.

Source : FCC