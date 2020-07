Xiaomi Mi TV Master Series : 65 pouces, OLED, 4K, HDR, 120 Hz à 1600 euros

Xiaomi inaugure sa famille de télévision haut de gamme appelée Master Series. Ce premier modèle s’appuie sur une dalle OLED 4K en provenance de LG. Compatible HDR et affichant 98 % de l’échantillon DCI-P3, elle dispose d’un taux de rafraichissement 120 Hz. Son prix : 13 000 yuans, soit 1600 euros environ.

La notoriété de Xiaomi a été établie en grande partie (mais heureusement pas seulement) grâce à une stratégie tarifaire très agressive. Avec un produit doté de toutes les caractéristiques attendues dans les gammes premium, la marque chinoise se positionne généralement bien en dessous. La téléphonie est un bon exemple : les Mi et les Redmi ont chahuté les marques historiques à tel point que la firme de Lei Jun est maintenant dans le Top 5 mondial.

Cette stratégie, vous la retrouvez aussi en télévision. Depuis plusieurs années, Xiaomi anime un catalogue de télés connectées. Redmi l’a rejoint un peu plus récemment. Ce sont des produits au rapport qualité-prix plutôt bon, comme nous avons pu le constater lors du test de la Mi TV 4S. Cette semaine, la marque reconfirme encore cette stratégie qui lui a porté chance jusqu’ici avec le premier modèle de sa nouvelle famille de téléviseur haut de gamme « Master Series ». Une gamme qui accueillera uniquement des téléviseurs OLED 4K. Voilà qui promet.

Tout ce que vous attendez du haut de gamme

Le premier modèle officialisé est un téléviseur de 65 pouces avec tout ce que vous pouvez attendre d’un modèle haut de gamme en termes de fonctionnalité et d’écran. Tout d’abord, la dalle est signée LG. Outre le rétroéclairage OLED et la définition 4K, ce produit est également compatible avec toutes les normes HDR usuelles. Son taux de rafraichissement est de 120 Hz. Et elle est capable d’afficher 98,5 % de l’échantillon colorimétrique DCI-P3.

Côté équipement, cette télévision est équipée de trois ports HDMI, de deux ports USB, d’un port Ethernet, d’une sortie audio optique et d’un système audio certifié Dolby Atmos, capable d’offrir une puissance sonore de 65 watts. Son processeur le MT9686, un quad-core Cortex-A73 signé MediaTek. Il est accompagné de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Le système d’exploitation s’appelle MIUI for TV, lequel est pourvu d’un lecteur multimédia et d’un magasin d’application. La télé est compatible WiFi ac dual band et Bluetooth 5.0.

Le prix demandé par Xiaomi pour cette télévision est naturellement assez faible face à la concurrence. La Mi TV Master Series 65 pouces est vendue 12999 yuans en Chine. Soit 1640 euros. Chez les concurrents (LG, Sony), vous trouverez généralement les mêmes prestations à un prix avoisinant les 2000 euros.