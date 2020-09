Le plus gros capteur photo du monde prend des clichés de 3200 mégapixels

L’université de Stanford a développé le plus gros capteur photo du monde. La définition des clichés qu’il réalise est simplement hors-norme : 3200 mégapixels, ou 3,2 gigapixels. Ce capteur, étudié pour être installé sur un télescope, est capable de détecter une balle de golf à 24 kilomètres de distance.

Des capteurs photo, il en existe de toutes les tailles, de tous les formats et de toutes les définitions. Format plein. Quatre tiers. Ou seize neuvièmes. Quelques millimètres de côté. Quelques centimètres. 1 mégapixel. 10 mégapixels. 24 mégapixels dans les appareils photo numériques. Jusqu’à 108 mégapixels dans un smartphone. 80 mégapixels dans un appareil photo Leica.

Les télescopes sont des applications très particulières de la photographie. La définition de la photographie doit être très élevée. Et chaque pixel photosensible doit être capable de capteur un maximum de lumière en provenance des étoiles. Chaque pixel doit donc être très grand. Jusqu’à présent, la définition de capteur la plus élevée au monde est 2,8 gigapixels.

189 capteurs photo de 16 mégapixels

L’université de Stanford, aux États-Unis, héberge le laboratoire SLAC. Ce dernier a développé le capteur photo offrant la définition la plus importante au monde : 3,2 gigapixels. Ou 3200 mégapixels pour être plus parlant. Le record est donc battu. Le capteur en lui-même est très impressionnant. Il mesure plus de 60 cm de côté et il est constitué de 189 plus petits capteurs de 16 mégapixels. Ils prennent une photo simultanément pour réaliser un cliché hors-norme.

Voici quelques chiffres pour tenter de mesurer ce que ce capteur est capables. D’abord, il peut détecter une balle de golf à 24 kilomètres de distance. Cela veut dire que vous pouvez zoomer dans l’image et voir une balle de golf sans perte de qualité. Autre chiffre, ce capteur est 100 millions de fois plus sensible à la lumière que l’oeil humain. Il est donc capable de voir des objets que nous serions loin, très loin de pouvoir regarder dans son aide.

Enfin, la taille d’affichage. Si vous avez déjà du mal à afficher en taille réelle une image de 12 ou 16 mégapixels réalisée par un smartphone haut de gamme, il est difficile d’imaginer ce qu’un capteur de 3,2 gigapixels demande. Selon ses créateurs, il faudrait 378 télévisions 4K pour afficher l’une de ses images en taille réelle.

Source : SLAC