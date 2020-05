Xiaomi Mi Note 10 : la mise à jour Android 10 avec MIUI 11 est disponible

Xiaomi déploie la mise à jour Android 10 sur les Mi Note 10. Le firmware est toujours accompagné de la surcouche MIUI 11 et débarque actuellement en Europe. On vous explique comment installer la mise à jour sur votre smartphone ci-dessous.

Xiaomi a lancé le déploiement d’Android 10 sur le Mi Note 10, rapportent nos confrères de XDA Developers. Pour rappel, le Xiaomi Note 10 est arrivé sur le marché en novembre dernier sous Android 9 Pie et MIUI 11, la surcouche Android de la marque. D’après XDA, la mise à jour débarque aussi les Mi Note 10 Pro, la version plus haut de gamme du flagship.

Comment installer la mise à jour Android 10 sur le Xiaomi Mi Note 10 ?

Pour l’heure, la mise à jour OTA V11.1.2.0.QFDMIXM est en cours de déploiement dans plusieurs pays d’Europe et en Russie. Sans surprise, le firmware contient le patch de sécurité Android du mois d’avril 2020. La mise à jour pèse environ 2,6 Go. Android 10 est toujours accompagné de MIUI 11. On s’attend à ce que le smartphone passe à MIUI 12 d’ici la fin de l’année 2020.

Pour vérifier si Android 10 est déjà disponible sur votre smartphone, on vous invite à suivre la procédure suivante :

Rendez-vous dans les Paramètres de votre Xiaomi Mi Note 10

de votre Xiaomi Mi Note 10 Allez ensuite dans À propos du téléphone

Sélectionnez Mise à jour système

Si une mise à jour est déjà disponible, il vous suffira ensuite de suivre les instructions à l’écran de votre téléphone

Avant de lancer cette mise à jour majeure, on vous invite à vous assurer que votre smartphone dispose encore d’au moins 50% de batterie. De même, on vous conseille de vous connecter à votre réseau WiFi avant d’éviter de vider votre enveloppe data. Avez-vous déjà pu installer la mise à jour sur votre smartphone ? On attend votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.

Source : XDA Developers