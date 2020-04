Redmi Note 9 et Redmi Note 9 Pro : Xiaomi officialise ses nouveaux champions du milieu de gamme

Xiaomi a organisé une conférence de presse virtuelle pour présenter plusieurs smartphones. Deux d’entre eux appartiennent à la gamme Redmi Note. Il s’agit du Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro. Sur les deux mobiles, seul le Redmi Note 9 est une nouveauté, puisque le Redmi Note 9 Pro a déjà été lancé en Inde sous un autre nom.

Comme prévu, Xiaomi a organisé sur Internet une conférence de presse internationale pour présenter de nouveaux smartphones. Trois modèles étaient présents : le Mi Note 10 Lite, le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro. Retrouvez dans un article dédié la présentation du Mi Note 10 Lite, l’article que vous lisez actuellement étant dédié à la gamme Redmi Note.

L’identité des deux smartphones n’est pas une surprise. En effet, il y a quelques semaines, Xiaomi a dévoilé le Redmi Note 9S international. Il s’agit d’une adaptation du Redmi Note 9 Pro proposé en Inde. Ce dernier était accompagné d’un Redmi Note 9 Pro Max. Nous pensions bien que celui-ci serait, lui aussi, proposé en dehors d’Asie. Et c’est effectivement le cas. Il s’appellera chez nous Redmi Note 9 Pro. Pas de suffixe Max ici. Nous y reviendrons dans quelques instants.

Redmi Note 9 : une mise à jour du Redmi Note 8T

Commençons par la vraie nouveauté : le Redmi Note 9 « classique ». C’est la première fois qu’il est présenté. Autant donc lui donner un peu plus la parole. Le smartphone est un vrai successeur au Redmi Note 8T. Même positionnement. Même envergure. Une fiche technique assez proche, avec les quelques améliorations attendues. Entrons dans le détail. Écran de 6,53 pouces avec définition Full HD+ et trou pour une webcam dans le coin supérieur gauche. Pas de lecteur d’empreinte dans l’écran, dalle LCD oblige. Cet élément est placé à l’arrière, intégré au bloc photo principal.

Chipset MediaTek Helio G85 octo-core cadencé à 2 GHz pour remplacer le Snapdragon 665. 3 ou 4 Go de RAM. 64 ou 128 Go de stockage. Batterie 5020 mAh avec charge rapide 18 watts et charge inversée. Quadruple capteur photo 48+8+2+2 mégapixels (grand-angle, macro et calcul des profondeurs pour les capteurs secondaires). Capteur selfie 13 mégapixels. Côté photo, le Redmi Note 9 n’apporte aucune vraie nouveauté.

Une version internationale du Redmi Note 9 Pro Max indien

Continuons avec le Redmi Note 9 Pro. Il vous tapera certainement un peu plus dans l’oeil. Il s’agit d’une phablette premium bien lotie. Nous ne reviendrons pas dans le détail de sa configuration puisqu’il s’agit que de la version internationale du Redmi Note 9 Pro Max indien. Rappelons qu’il intègre un écran Full HD+ de 6,67 pouces, une coque en verre (avec de jolis coloris), un Snapdragon 720G, 6 Go de mémoire vive, 64 ou 128 Go de stockage, une batterie de 5020 mAh (charge rapide 33 watts), un quadruple capteur photo 64+8+5+2 mégapixels et un capteur selfie de 16 mégapixels. Celui-ci est caché dans un trou placé au milieu de la bordure supérieure de l’écran. Son lecteur d’empreinte est sur la tranche de droite.

Le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro n’ont pas encore été annoncés en France, mais il devrait faire l’objet d’une officialisation locale. Ce sera l’occasion de découvrir la date de sortie, le prix et la configuration des versions françaises.