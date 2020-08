Xiaomi Mi Note 10 : une mise à jour divise son DAS par deux, le smatphone émettait trop d’ondes

Le Xiaomi Mi Note 10 a été épinglé par l’ANFR pour un DAS largement supérieur aux valeurs réglementaires européennes. Le constructeur a publié un correctif pour diviser les émissions d’ondes du smartphone par deux.

Des mesures effectuées lors d’un test indépendant révèlent que le Xiaomi Mi Note 10 dépasse la limite règlementaire des émissions d’ondes en Europe. L’ANFR, le gendarme des fréquences en France passe régulièrement au peigne fin des smartphones pour identifier les mauvais élèves en matière de DAS. L’une des stars du catalogue de Xiaomi a été récemment épinglée. Le Mi Note 10 a été flashé à 2,45 W/kg pour le DAS tronc, contre un maximum réglementaire de 2W/kg.

Mi Note 10 : Xiaomi fait baisser considérablement son DAS via un correctif

L’ANFR évalue le niveau démission d’ondes sur trois indicateurs : le DAS tête, le DAS tronc et le DAS membres depuis quelque temps. Seul le DAS localisé « tronc » du Xiaomi Mi Note 10 n’était pas dans les clous. Sa valeur dépasse de 1,22 % la norme européenne. Pour autant, le correctif publié par le constructeur divise les émissions par deux. La mise à jour MIUI 11.1.2.0 fait ainsi passer le DAS tronc du Mi Note 10 à 1,12 W/kg, sans doute pour se conformer aussi à la limite américaine qui est 1,6 W/kg.

L’ANFR a confié les tests à un laboratoire indépendant. Les mesures ont été affectées à une distance maximale de 5 millimètres comme l’exige la réglementation. Si vous êtes propriétaire d’un Mi Note 10, vérifiez si votre smartphone a été mis à jour en vous rendant dans Paramètres > À propos du téléphone. MIUI 11.1.2.0 étant disponible depuis plusieurs semaines déjà, il y a de fortes chances que votre modèle ait déjà reçu le correctif.

Nous ignorons l’impact de ce patch sur les performances du Xiaomi Mi Note 10. Pour rappel, le smartphone dispose d’un SoC Snapdragon 730G 8nm gravé en 8 nm et épaulé par 6 Go de RAM. L’ensemble assure des performances plus que confortables, bien que le processeur est moins puissant que le Snapdraon 865 du Xiaomi Mi 10/Pro. Malgré son prix initial de 550 €, le Xiaomi Mi Note 10 offre l’un des meilleurs rapports qualté prix du marché. En plus de son SoC performant, il dispose d’une imposante batterie de 5260 mAh et excelle en photo grâce à ses 5 capteurs, dont un module principal de 108 MP.

Source : ANFR