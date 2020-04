Xiaomi MIUI 11 : la navigation gestuelle d’Android 10 débarque enfin

Xiaomi ajoute enfin la navigation gestuelle à MIUI 11. L’OS embarquait la plupart des fonctionnalités d’Android 10 mais la navigation par gestes manquait toujours à l’appel. Le constructeur l’intègre enfin en version bêta. Le nouveau système de navigation par gestes permet de naviguer encore plus facilement entre les applications en cours d’exécution et d’accéder rapidement aux fonctionnalités les plus utiles.



MIUI accueille régulièrement de nouvelles fonctionnalités dont la plupart n’existent pas dans la version Android de base. Mais l’un des domaines où Xiaomi était toujours en retard, c’est la prise en charge de la nouvelle navigation gestuelle d’Android 10 dans MIUI 11. Elle est enfin disponible dans la dernière mise à jour l’OS. Le déploiement commence comme d’habitude en Chine et est destiné aux utilisateurs inscrits à la bêta.

La fonctionnalité devrait très vite arriver en version stable dans MIUI 11 avant son déploiement partout dans le monde. Il convient de noter que la surcouche de Xiaomi disposait déjà de sa propre navigation par gestes, mais le nouveau système de navigation introduit par Android 10 améliore l’expérience utilisateur. Il permet de naviguer plus facilement entre les applications et d’accéder rapidement aux fonctionnalités utiles du smartphone.

Comment activer la nouvelle navigation gestuelle de MIUI 11 ?

La fonctionnalité n’est certes pas encore disponible en France, mais Xiaomi explique comment l’activer dans la bêta de MIUI 11. Voici donc comment procéder dès qu’elle sera proposée dans nos contrées sur les smartphones Xiaomi compatibles avec MIUI 11.

Ouvrez le menu Paramètres , puis appuyez sur Affichage .

. Faites défiler l’écran vers le bas et accédez au menu Affichage plein écran .

. Appuyez sur Plein écran pour activer la navigation par gestes.

La fonctionnalité étant en cours de test, Xiaomi précise que des bugs pourraient être rencontrés par les utilisateurs éligibles. Nous ignorons quand la version stable sera déployée, mais le constructeur promet qu’elle sera bientôt disponible dans la version globale de MIUI 11.