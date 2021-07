Xiaomi Mi MIX 4 : une certification en Chine révèle deux configurations différentes

Xiaomi semble avoir obtenu une certification en Chine pour le Mi MIX 4, le smartphone avec capteur selfie sous l’écran. Grâce à celle-ci, nous apprenons quelles seront les options de RAM et de stockage proposées. Il y aurait deux paliers pour la mémoire vive et un seul pour sauvegarder les applications, les photos et les vidéos.

Selon les rumeurs les plus insistantes, Xiaomi va bientôt présenter le Mi MIX 4, septième itération de la gamme MIX, après les Mi MIX, Mi MIX 2, Mi MIX 2S, Mi MIX 3, Mi MIX Alpha et Mi MIX Fold. Comme avec tous ces prédécesseurs, Xiaomi a travaillé sur le design afin de supprimer visuellement la présence d’un capteur selfie. Pour cela, la firme chinoise aurait opté pour un capteur situé sous l’écran. Pas de trou. Pas d’encoche. Pas de bordure. Il s’inspirera du concept que Xiaomi a présenté début février 2021, mais sans bordure incurvée.

Le Mi MIX 4 de Xiaomi se déclinerait en deux versions

Si l’existence du Mi MIX 4 n’était pas encore entièrement prouvée, elle l’est désormais grâce à un passage au sein de l’organisme de certification chinois Tenaa. Un passage qui révèle quelques informations à propos du téléphone, notamment les versions qui seront proposées. Le téléphone se déclinerait donc, selon Tenaa, deux configurations : une première avec 8 Go de RAM et une seconde avec 12 Go de RAM. Les deux profiteraient de 256 Go de stockage, sans extension possible.

Le smartphone disposerait d’une connexion 5G et de deux ports pour carte SIM. Rien de bien surprenant. Cette certification sommaire ne révèle pas le reste de la fiche technique. Les rumeurs récentes évoquent un Snapdragon 888, une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 120 watts et d’un écran customisé, dont la définition est Full HD+ ou QHD+ (sur ce point, toutes les fuites ne s’accordent pas). Il devrait aussi, le Mi Note 11, à l'un des premiers à bénéficier de MIUI 13, la prochaine itération de l'interface Xiaomi.

Mi MIX : une gamme qui veut camoufler le capteur selfie

Les smartphones de la série Mi MIX de Xiaomi ont, historiquement, toujours été des modèles très ambitieux au niveau du design. Les deux premiers modèles, sortis en 2016 et 2017, déportaient le capteur selfie dans la bordure inférieure de l’écran pour libérer de l’espace d’affichage en haut, donnant l’illusion de bénéficier d’un écran borderless.

Un an plus tard, le Mi MIX 3 allait plus loin, en déportant le capteur frontal dans une partie escamotable du châssis. La firme en profitait pour lui adjoindre un capteur secondaire pour le calcul des profondeurs et un flash. La même année, Xiaomi dévoilait le Mi MIX Alpha, doté d’un ambitieux écran flexible qui courrait tout autour du téléphone. Ce modèle supprimait le capteur selfie, sa fonction étant reprise par le capteur principal. Nous ne pouvons faire ce résumé de la gamme sans parler du Mi MIX Fold, premier smartphone pliant de Xiaomi où le capteur selfie est sur l’une des faces extérieures. Pas de capteur selfie sur l’écran principal, ici non plus.

