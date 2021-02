Xiaomi dévoile un smartphone avec un écran aux 4 côtés incurvés !

!Xiaomi a présenté un tout nouveau smartphone impressionnant. Sa particularité est d’avoir un écran incurvé qui « déborde » sur les quatre tranches à la fois. Cependant, ce produit n’est pas prévu pour être commercialisé, puisqu’il s’agit d’un concept.

Xiaomi a l’habitude de présenter des smartphones concept révolutionnaires destinés à montrer son savoir-faire. On se souvient du Mi Mix Alpha avec son écran enveloppant. Aujourd’hui, le constructeur chinois dévoile un nouveau téléphone à la particularité intéressante.

Ce produit n’a pas de nom, mais il se base sur un concept intriguant. L’écran sur la façade bénéficie d’un aspect « cascade » à 88 degrés. Incurvé, il s’étend ainsi sur toutes les tranches, qui ne disposent donc pas de boutons physiques. L'écran s'étale sur les côtés, mais aussi en haut et en bas. Si vous avez du mal à visualiser la chose, la vidéo dévoilée par le constructeur (en bas de l'article) est très explicite.

Concernant le reste du smartphone, Xiaomi n’a pas communiqué. Taille, processeur, appareil photo… tout cela n’est pas précisé par la marque, qui se contente de présenter le concept dans sa globalité. Pourtant, elle insiste bien sur le fait que le produit existe réellement, même si c’est un smartphone qui n'est pas prévu pour être commercialisé.

Le but pour Xiaomi ici est de montrer le savoir-faire ainsi que les pistes étudiées pour l’avenir. Il est vrai que le format smartphone est amené à évoluer et quelques essais ont déjà été faits par des constructeurs comme Samsung avec le Z Fold ou encore LG avec le Wing. L’écran cascade représente-t-il l’avenir ? En tout cas, il ne sera pas possible de se procurer ce smartphone curieux.

Le Xiaomi Mi 11 en embuscade

Avec ce produit, Xiaomi attire également l’attention avant l’annonce prochaine de son flasghip : le Mi 11. Si nous le connaissons déjà, puisqu’il est vendu en Chine, il devrait être annoncé pour une commercialisation en Europe.

Le Mi 11 est équipé d’un écran AMOLED QHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 888 ainsi qu’un triple capteur photo avec un capteur principal de 108 mégapixels. Une fiche technique très alléchante sur le papier. Le smartphone pourrait représenter une très bonne affaire, les fuites évoquant un prix de vente à 800 euros « seulement ».