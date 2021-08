Xiaomi Mi Mix 4 : le smartphone avec capteur photo sous l’écran sera dévoilé le 10 août 2021

Le Mi Mix est la vitrine de Xiaomi et la quatrième itération est attendue de pied ferme. Elle sera finalement dévoilée le 10 août prochain. C’est la marque chinoise qui le confirme officiellement dans une affiche teaser.

Xiaomi nous donne rendez-vous le 10 août, soit mardi prochain. Le constructeur chinois va en effet présenter son tout nouveau porte-étendard, à savoir le Mi Mix 4. Un smartphone qui devrait montrer tout son savoir-faire.

Le constructeur a publié une affiche teaser sur laquelle on peut simplement lire Mix 4 avec la date du 10 août. Aucune autre information, ni même un aperçu du smartphone. Néanmoins, on sait déjà plusieurs choses intéressantes sur le produit. Déjà, il sera équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, soit le SoC mobile le plus puissant du marché actuellement. D’autres petites choses intéressantes seront aussi de la partie, comme une recharge rapide de 120 Watts. Pour rappel, le modèle le plus abouti du constructeur actuellement, le Mi 11 Ultra, est doté d’une recharge à 67 Watts. Niveau logiciel, il devrait embarquer MIUI 12.5 avec Android 11.

Le Mi Mix 4 devrait avoir une caméra sous l'écran

Mais la cerise sur le gâteau, le clou du spectacle, ce sera la présence d’une caméra frontale directement intégrée sous l’écran. Sachant que le Mi Mix 4 serait présenté un jour avant le Z Fold 3, Xiaomi grillerait ainsi la priorité à Samsung sur ce point. Enfin, notons que les photos en fuite montrent la présence d’un petit écran à l’arrière, similaire à celui du Mi 11 Ultra. On peut s’attendre à une utilisation similaire, c’est-à-dire à l’affichage de l’heure, des notifications ou encore d’un aperçu pour la photo. Le Mi Mix 4 a donc toutes les chances d’être la grosse vitrine technique de Xiaomi. Il reste encore beaucoup d’inconnues, comme des détails sur l’écran, sur le design, mais aussi le prix et la date de sortie.

Dans tous les cas, la semaine prochaine risque d’être chargée, ce qui est étonnant pour un mois d’août. Mardi 10, nous aurons donc Xiaomi. Mercredi 11, ce sera au tour de Samsung de présenter ses nouveaux bébés. Enfin, le jeudi 12, Honor, qui n’est désormais plus sous l’égide de Huawei, devrait dévoiler ses nouveautés.