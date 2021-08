Xiaomi Mi MIX 4 : le smartphone apparaît sur Geekbench avec un Snapdragon 888+

Alors que le Xiaomi Mi MIX 4 sera présenté demain par le fabricant chinois, le smartphone a été aperçu sur Geekbench. Comme le dévoile le benchmark, le Mi MIX 4 sera propulsé par le récent Snapdragon 888+ de Qualcomm.

Comme le confirme le benchmark Geekbench, le Mi MIX 4 haut de gamme de Xiaomi sera bien le premier smartphone du marché équipé du nouveau processeur Snapdragon 888+ de Qualcomm. Il s’agit essentiellement d’une version overclockée du Snapdragon 888 classique, et son cœur principal est le premier à atteindre 3 GHz chez Qualcomm.

Sur le listing de Geekbench qui a fuité, nous pouvons aussi voir qu’il s’agit bien d’un smartphone nommé « odin », le nom de code du Mi MIX 4. De plus, il est noté que le processeur est épaulé par 12 Go de RAM. Une certification chinoise avait déjà dévoilé il y a quelques jours que le smartphone serait proposé en deux configurations différentes : une avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage et une avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Snapdragon 888+ dépasse le Snapdragon 888 sur Geekbench

Sans surprise, le Snapdragon 888+ permet au Xiaomi Mi MIX 4 de devenir le smartphone Android le plus puissant à l’heure actuelle sur Geekbench. Avec un score de 1164 points en single-core 3465 points en multi-core, le Mi MIX 4 fait donc un peu mieux que le Xiaomi Mi 11 Ultra, qui était jusqu’à présent le smartphone le plus puissant du fabricant chinois.

Nous avons déjà eu l’occasion d’apercevoir le design officiel du Mi MIX 4, puisqu’un Mi Store en Chine n’a pas attendu le lancement du smartphone pour dévoiler à quoi il ressemblera. Nous savons donc désormais qu’il utilisera une configuration à trois caméras avec un capteur principal de 108 MP, un capteur ultra grand-angle ainsi qu’un périscope. À l’avant, on peut découvrir l’écran géant qui n’est gâché par aucun poinçon, puisque le capteur selfie est caché sous la dalle.

Pour rappel, la présentation officielle du Xiaomi Mi MIX 4 aura lieu demain en Chine. Malheureusement pour nous, le smartphone ne devrait pas être commercialisé sur d’autres marchés, il ne faut donc pas s’attendre à le voir arriver en France.

Source : GSMArena