Xiaomi Mi MIX 4 : il aurait un écran 120 Hz ultra incurvé, voici les dernières infos

Le Mi Mix 4 serait encore dans les cartons de Xiaomi, révèle un leaker chinois sur Sina Weibo. D’après lui, le smartphone serait recouvert d’un écran 120 Hz avec des bords très incurvés. De plus, le flagship killer serait décliné en deux variantes. On fait le point sur les dernières informations disponibles sur le smartphone.

Attendu aux alentours du mois de septembre 2019, le Xiaomi Mi Mix 4 a finalement été remplacé par le Mi Mix Alpha, un étonnant smartphone doté d’un écran cascade qui le recouvre presque entièrement. Néanmoins, le constructeur chinois continue de travailler sur son Mi Mix 4. Le lancement du smartphone aurait simplement été repoussé de plusieurs mois pour une raison restée inconnue.

Récemment, le Mi Mix 4 est ainsi apparu dans un benchmark sur Geekbench. Lors de la présentation du Mi 10 Youth Edition, Lei Jun, PDG de Xiaomi, a même confirmé qu’un smartphone haut de gamme était encore en préparation. Enfin, un compte Weibo officiel destiné à la gamme des Mi Mix a récemment vu le jour, pointant vers un lancement dans les semaines ou les mois à venir.

Xiaomi travaillerait sur 2 versions de son Mi Mix 4

Plus récemment, un leaker du nom de Digital Chat Station a évoqué l’arrivée de deux nouveaux smartphones haut de gamme chez Xiaomi, rapportent nos confrères de NoteBookCheck. L’informateur affirme que Xiaomi travaille sur deux flagships, dont les noms de code sont respectivement Apollo et Verthandi. Il s’agirait de deux variantes différentes du Mi Mix 4.

Les deux versions mentionnées par Digital Chat Station sur Weibo se distinguent par un écran 120 Hz AMOLED aux bords très incurvés. Malheureusement, aucune information n’a encore filtré sur la fiche technique. Pour l’heure, on ignore encore quand Xiaomi dévoilera finalement cette nouvelle génération de Mi Mix. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis sur les plans de Xiaomi dans les commentaires ci-dessous.

