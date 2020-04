Xiaomi Mi MIX 4 : il apparaît sur Geekbench, mais les détails manquent de crédibilité

Alors que son officialisation était attendue en fin d’année 2019, le Mi MIX 4 n’a plus fait parler de lui. Un smartphone portant son nom est pourtant apparu cette semaine sur Geekbench, révélant quelques détails sur son hypothétique fiche technique. Mais faut-il vraiment y croire ? Bof.

En fin d’année dernière, de nombreuses fuites laissaient entendre que Xiaomi pourrait présenter le Mi MIX 4 afin de remplacer le Mi MIX 3, premier smartphone 5G de la firme chinoise. Attendu une première fois en septembre aux côtés du Mi MIX Alpha, il était ensuite prévu en décembre, avec le Pocophone F2 et du Redmi K30. Finalement, seul le Redmi K30 a été présenté en décembre. Le Pocophone F2 pourrait arriver très rapidement. Et le Mi MIX 4 n’a plus jamais fait parler de lui.

Jusqu’à cette semaine. Le smartphone revient en effet dans l’actualité, car certains sites d’information étrangers ont publié des articles à propos d’une fuite. Un smartphone appelé Xiaomi Mi MIX 4 aurait en effet été testé avec l’outil de benchmark Geekbench. Une capture d’écran aurait été effectuée, puis envoyée à Slashleaks, le site spécialisé dans les rumeurs et les indiscrétions. Elle a ensuite fait le tour du monde, comme vous pouvez vous en douter.

Une information qui a mystérieusement disparue

Mais plusieurs détails chiffonnent. D’abord, nous avons été dans l’impossibilité de retrouver le smartphone dans les bases de données de Geekbench, alors que l’application exige de pouvoir transmettre les résultats à chaque installation. Les seuls résultats à propos d’un Mi MIX 4 datent de décembre dernier, quand le téléphone aurait dû être officialisé. Ensuite, Slashleaks a supprimé l’indiscrétion. Il n’est donc pas possible de confirmer qu’elle a été postée sur le site.

Enfin, le dernier détail troublant se trouve dans la fiche technique. Dans la prétendue capture d’écran, le Mi MIX 4 serait équipé d’un Snapdragon 865+ et 12 Go de mémoire vive. Or, cette semaine, le patron de la marque chinoise Meizu a expliqué à des blogueurs chinois que Qualcomm ne travaillerait justement pas sur un Snapdragon 865+. À la place, le fondeur préfèrerait se concentrer sur le Snapdragon 875. Ce qui contredit la présence d’un SD865+ dans le Mi MIX 4. Tout cela ne veut pas dire que le mobile n’existe pas. Cela veut simplement dire que cette preuve de vie n’est clairement pas suffisante pour nous enthousiasmer.

Source : Tech Sina