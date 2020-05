Redmi K30 5G Racing Edition : voici le premier smartphone sous Snapdragon 768G

Xiaomi a dévoilé un nouveau smartphone compatible 5G pour la gamme Redmi. Il s’agit du Redmi K30 5G Racing Edition. Sa principale particularité : être équipé du tout nouveau Snapdragon 768G, un composant signé Qualcomm compatible 5G. Mais est-ce là toute la différence quand il est comparé au Redmi K30 5G ? Réponse.

Ce week-end, Qualcomm a présenté le Snapdragon 768G, un chipset milieu de gamme premium compatible 5G comparable à Snapdragon 765G survitaminé. Nous avons publié un article sur ce nouveau composant doté de huit coeurs Kryo 475, d’un GPU Adreno 620 capable de supporter la mise à jour de ses pilotes graphiques et d’un modem 5G plutôt complet. Il est également le premier chipset de Qualcomm à embarquer une connexion Bluetooth 5.2.

Selon les rumeurs les plus récentes, Google pourrait choisir d’utiliser ce composant pour animer le Pixel 5 (ou l’une de ses versions). Nous avons également publié un article sur cette rumeur. Toutefois, cet hypothétique Pixel 5 ne sera pas le premier smartphone équipé du Snapdragon 768G. En effet, ce titre revient à Xiaomi qui a profité de l’officialisation du SoC de Qualcomm pour dévoiler un nouveau smartphone : le Redmi K30 5G Racing Edition.

Le Redmi K30 5G Racing Edition est, en gros, une version améliorée du Redmi K30 5G que la marque chinoise a officialisé en décembre dernier. Vous y retrouvez le même design, avec ce bloc photo centré et vertical, avec quatre capteurs, ce trou dans l’écran pour héberger une double webcam et ce lecteur d’empreinte digitale placé sur la tranche de droite.

Juste un Redmi K30 5G avec un nouveau SoC ?

Vous retrouvez également une fiche technique presque identique. Écran Full HD+ de 6,67 pouces (compatible HDR et 120 Hz). Quadruple capteur photo 64+8+5+2 mégapixels. Double capteur selfie 20+2 mégapixels. Batterie de 4500 mAh avec charge rapide 30 watts. Verre Gorilla 5 de Corning à l’avant et à l’arrière. Bref, il s’agit du même smartphone.

Alors quels sont les changements ? Il n’y en a que deux. Le premier est le chipset, comme nous l’avons signalé précédemment. Le Snapdragon 765G devient le Snapdragon 768G. Comme ils sont tous deux physiquement compatibles (même emplacement sur la carte mère), il a suffi de changer ce simple composant sur la ligne d’assemblage pour créer un nouveau modèle (avec quelques adaptations logicielles). Le deuxième changement concerne les options de RAM et stockage. Le Racing Edition n’en a qu’une, avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Elle sera en vente en Chine dans quelques jours (le 14 mai) au prix de 2000 yuans, soit 260 euros environ.