Le Xiaomi Mi 12 pourrait embarquer un capteur photo de 200 mégapixels

Le Xiaomi Mi 12 devrait logiquement sortir en 2022. Les premiers leaks commencent à apparaitre concernant sa partie photo. D’autres fuites évoquent également les caractéristiques du Xiaomi Mi CC11, qui devrait sortir en tant que Note 11 en Europe.

Xiaomi mise énormément sur la photo sur ses hauts de gamme ces derniers temps, comme le montre le Xiaomi Mi 11 Ultra, son produit plus abouti en la matière. Pour sa série 12, le constructeur chinois pourrait aller encore plus loin.

Sur Weibo, un bloggeur affirme que le prochain Xiaomi Mi 12 pourrait être équipé d’un capteur de 200 mégapixels à l’arrière. Selon lui, il pourrait s’agir du capteur S5KGND de Samsung, qui permettrait également d’enregistrer des vidéos en 16K. Nous ne sommes que dans le domaine de la spéculation, mais Xiaomi pourrait fièrement afficher ces gros chiffres lors de la promo du terminal si les faits sont avérés. Le Xiaomi Mi Mix 4, smartphone vitrine du constructeur qui devrait être annoncé cette année, serait lui équipé d’un capteur photo de 50 mégapixels « seulement », le Samsung ISOCELL GN1. Il ne bénéficierait que d'une sortie dans l'Empire du Milieu.

Le Xiaomi Mi Note 11 fait aussi parler de lui

Le Xiaomi CC 11 devrait aussi être présenté d’ici peu et miserait sur son appareil photo. Il succéderait ainsi au CC 9 (pas de CC 10, donc), et serait doté d’un APN de 64 mégapixels. En plus de cela, il devrait avoir un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz ainsi qu’un processeur Qualcomm Snapdragon 778 G ou 780 G. Une version Pro avec un Snapdragon 870 ainsi qu’un zoom optique X5 sur le capteur pourrait aussi être prévue.

Ainsi, le CC 11 devrait apporter une expérience photo profonde sur un terminal à un prix abordable. A noter que cette gamme n’existe pas en Europe, puisqu’il s’agit d’une exclusivité dédiée au marché chinois. Toutefois, le CC 11 et le CC 11 Pro pourraient bien arriver à l'international sous les noms Note 11 et Note 11 Pro.

Une gamme de smartphone qui ne sera pas forcément mise en avant, mais qui visera sans aucun doute les jeunes peu enclins à mettre des mille et des cent dans un smartphone et qui aiment faire de belles photos pour les réseaux sociaux.