Xiaomi 11T : des tests montrent à quel point le Snapdragon 888 est plus puissant que le Dimensity 1200

Les deux nouveaux smartphones de Xiaomi, les 11T et 11T Pro, utilisent tous deux des processeurs différents. Alors qu’on retrouve un Snapdragon 888 sur le modèle haut de gamme, le 11T se contente d’un MediaTek Dimensity 1200, mais quelle est la différence de performances entre les deux puces ?

Xiaomi a dévoilé il y a quelques jours deux nouveaux smartphones, les Xiaomi 11T et 11T Pro. Nos confrères d’AnandTech ont déjà pu tester les performances des deux smartphones, qui montrent bien la différence de puissance entre le Snapdragon 888 de Qualcomm avec le Dimensity 1200 de MediaTek.

Pour rappel, le Snapdragon 888 de Qualcomm est utilisé dans la plupart des smartphones Android haut de gamme de 2021, comme le Xiaomi Mi 11 Ultra. De son côté, le Dimensity 1200 de MediaTek propulse certains smartphones plus abordables tels que le OnePlus Nord 2.

Le Snapdragon 888 explose le MediaTek Dimensity 1200

Sur le benchmark PCMark Work 3.0, le Snapdragon 888 du Xiaomi 11T Pro obtient un score de 11 454 points lors du test Web Browsing 3.0, contre 9 281 points pour le Dimensity 1200 du Xiaomi 11T. Sur le test nommé “Performance”, le Snapdragon 888 obtient un score de 13 508 points, contre 11 502 points pour le Dimensity 1200. On peut donc constater que le Xiaomi 11T Pro sera un peu plus puissant que le modèle classique.

Ces scores placent le processeur de MediaTek Dimensity 1200 presque au même niveau que le Snapdragon 865 que l’on pouvait retrouver sur les Mi 10T Pro de l’année dernière. De son côté, le Snapdragon 888 du Xiaomi 11T Pro déçoit un peu, puisqu’il ne parvient pas à rattraper d’autres smartphones qui utilisent pourtant le même processeur.

En effet, AnandTech constate que le Xiaomi 11T Pro n’a jamais utilisé le cœur principal Cortex-X1 du Snapdragon 888 dans ses tests, un comportement que le média avait retrouvé lors de son test du OnePlus 9 Pro. OnePlus avait admis brider les performances pour préserver l’autonomie de ses smartphones, et il semble que Xiaomi s’adonne à la même pratique sur ce smartphone. Bien que le Snapdragon 888 du 11T Pro soit bien plus puissant que le Dimensity 1200 du Xiaomi 11T, on pouvait s’attendre à ce que l’écart entre les deux puces soit encore plus marqué.

