Le Redmi 10 de Xiaomi est disponible en France au prix de 179 euros

Le Redmi 10 débarque en France ! Xiaomi vient d'annoncer la commercialisation de son nouveau smartphone d'entrée de gamme sur le marché français. Dans l'Hexagone, le téléphone est proposé au prix de départ de 179 euros. Cerise sur le gâteau, la marque annonce une série de réductions très alléchantes.

En août, Xiaomi a présenté le Redmi 10, un nouveau smartphone d'entrée de gamme. Le téléphone tire son épingle du jeu grâce à un écran 90 Hz, un SoC Helio G88 de Mediatek, un objectif photo de 50 mégapixels, une généreuse batterie de 5 000 mAh et une technologie de recharge rapide 18W.

Lors de la présentation, Xiaomi n'a pas annoncé l'arrivée du Redmi 10 sur le marché européen. Quelques semaines plus tard, une fuite a cependant annoncé l'arrivée imminente du nouveau né de Redmi en Europe. Sans surprise donc, Xiaomi vient de commercialiser le Redmi 10 en France. Décrit comme un “smartphone d’entrée de gamme qui a tout d’un grand”, le Redmi 10 a été conçu pour rendre hommage au crédo de Xiaomi : “démocratiser l’accès à l’innovation pour tous”, avance le communiqué de presse de la marque.

Xiaomi propose des réductions pour le lancement du Redmi 10 en France

En France, le Redmi 10 est vendu au prix de départ de 179 euros pour la configuration 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. D'après le communiqué de presse, la version 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire est vendue au prix de 199 euros.

Pour le lancement des smartphones sur le marché français, Xiaomi offre des réductions sur le prix de vente des deux versions. Ainsi, la marque annonce une réduction de 20 euros sur le modèle de départ (avec 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire) et de 30 euros sur l'édition supérieure (avec 128 Go de mémoire interne).

Le Redmi 10 vient rejoindre un catalogue de smartphones Xiaomi déjà composé de nombreuses références comme le Redmi Note 8 2021, le Redmi Note 10, les téléphones Poco (Poco F3 Pr, Poco X3 Pro) ou les éditions plus haut de gamme, comme les Mi 11. Face à ces nombreux modèles, le Redmi 10 va-t-il parvenir à se faire une place dans la poche des consommateurs ?