Redmi 10 : Xiaomi s’apprête à lancer le smartphone abordable en Europe

Xiaomi s’apprêterait à lancer un nouveau smartphone abordable sur notre marché : le Redmi 10. Cette version plus modeste du Redmi Note 10 pourrait arriver dans les prochaines semaines en Europe.

Xiaomi a officiellement dévoilé son Redmi 10 d’entrée de gamme au mois d’août dernier, mais celui-ci n’a pour l’instant pas été lancé en Europe. Le smartphone pourrait néanmoins arriver dans les prochaines semaines, après plus d’un mois d’attente.

Comme l’ont découvert nos confrères de GSMArena, les pages du Redmi 10 sont déjà disponibles sur les sites officiels de Xiaomi dans plusieurs pays d’Europe, dont notamment l’Espagne, l’Allemagne ou encore l’Italie. Cependant, il est pour l’instant impossible de le commander. Les clients intéressés ne peuvent cliquer que sur un bouton « m’avertir », qui leur enverra un mail quand le smartphone sera disponible.

À lire également : Xiaomi suspend la production du Redmi Note 10 à cause de la pénurie de puces

À quel prix sera proposé le Redmi 10 en France ?

Même s’il est pour l’instant impossible de commander un Redmi 10 en Europe, les boutiques en ligne de Xiaomi dévoilent tout de même les prix des différentes configurations. En Allemagne et en Espagne, le Redmi 10 est proposé à partir de 179,99 euros pour la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, et 199,99 euros pour la version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Cependant, en Italie, le smartphone est proposé à partir de 199,99 euros pour la version de base et 229,99 pour la version la plus onéreuse, et la France devrait elle aussi adopter les mêmes tarifs que l’Italie. Trois coloris sont disponibles : Carbon Gray, Pebble White et Sea Blue.

Pour rappel, le Redmi 10 est propulsé par un processeur MediaTek Helio G88. Il est équipé d’un écran FHD+ IPS poinçonné de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Le smartphone d'entrée de gamme dispose du AdaptiveSync, une fonctionnalité qui se charge d'adapter la fréquence de rafraichissement de l'écran selon l'utilisation. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh, compatible avec la recharge « rapide » 18 W.

Côté photo, on retrouvera une configuration à 4 caméras, dont une principale de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 MP. À l’avant, les selfies seront gérés par un capteur de 8 MP. On peut également noter la présence d’un port MicroSD, du Dual SIM et d’un port jack 3.5 mm.

Source : GSMArena