Les premiers détails sur le Xiaomi Mi 11 Ultra viennent de faire surface. Le smartphone embarquerait notamment un écran 120Hz QHD+, la recharge sans fil 67W et une batterie nettement plus grosse.

Xiaomi a présenté le Xiaomi Mi 11 5G le 28 décembre 2020. Le smartphone est le premier du marché à embarquer le nouveau processeur Snapdragon 888. Il embarque un écran 2K (QHD+) 120 Hz, 87 ou 12 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage interne et est compatible 5G et WiFi 6E. L'ensemble est épaulé par une batterie plutôt généreuse 4600 mAh.

Il a la recharge rapide 55W et une recharge sans fil étonnamment rapide de 50W (+ recharge sans fil inversée 10W). Côté photo, on a un capteur photo de 108 MP, un capteur macro 5 MP, et un capteur de 13 MP pour l'ultra grand angle. Le capteur selfie est de 20 MP. Le smartphone est disponible pour un prix qui démarre autour de 500 euros.

Les premiers détails sur la fiche technique du Xiaomi Mi 11 Ultra font surface

Depuis son annonce, on s'attend à ce que Xiaomi lance une ou deux variantes plus premium, à l'image de ce que le constructeur a fait avec le Xiaomi Mi 10 : un Mi 11 Pro et Mi 11 Ultra. Or les premières infos sur la fiche technique de la variante Ultra viennent de faire surface sur le site Gizchina.

Comme les autres variantes, le smartphone embarquera un écran 2K 120 Hz, incurvé sur les quatre côtés. Le smartphone disposerait également d'une batterie nettement plus grosse, vraisemblablement autour de 5000 mAh et d'une technologie de recharge sans fil 67W inédite.

Bien sûr, ce ne sont que les tout premiers détails sur le smartphone, et il y a fort à parier pour que l'on en apprenne davantage dans les prochaines semaines. Si l'on fait un parallèle avec la génération Mi 10, le Mi 10 Ultra avait une fiche technique nettement supérieure à celle des variantes standard et Pro.

Il avait droit à un écran 6,67″ FHD+, jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Le smartphone avait également de meilleurs capteurs photo. une batterie au graphène, et une recharge plus rapide.

Source ; Gizchina