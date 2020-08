Xiaomi dévoile comment fonctionne la recharge sans fil 50W du Mi 10 Ultra

Xiaomi vient de lever le voile sur le fonctionnement complet la recharge sans fil ultra rapide de 50W de son Mi 10 Ultra. Pour parvenir à charger intégralement la batterie en 40 minutes, le constructeur chinois a changé la disposition des composants nécessaires à l’induction.

Il y a quelques jours, Xiaomi a levé le voile sur le Mi 10 Pro+, un smartphone haut de gamme doté d’une solide fiche technique. En plus de son écran 120 Hz et de son zoom numérique 120x, il est en effet alimenté par le processeur Snapdragon 865 et une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge filaire 120W et la charge sans fil 50W. Á l’international, le smartphone s’appellera Xiaomi Mi 10 Ultra.

Une recharge complète sans fil en seulement 40 minutes, un record !

Sur Sina Weibo, le réseau social chinois, Xiaomi a longuement évoqué le fonctionnement de la recharge sans fil 50W du smartphone. D’après le constructeur, cette technologie permet de recharger intégralement la batterie de 4500 mAh en l’espace de 40 minutes. C’est largement plus efficace que les autres recharges par inductions proposées par les marques concurrentes. Par exemple, la Warp 30 Wireless du OnePlus 8 Pro permet uniquement de gagner 50% de batterie en 30 minutes.

Pour expliquer ces performances exceptionnelles, Xiaomi assure avoir changé la disposition des pompes de charge entre la bobine et la batterie. Ces pompes servent à augmenter ou diminuer la tension électrique. En plaçant les pompes en parallèle l’une de l’autre, Xiaomi est parvenu à une efficacité énergétique de 98,5%, contre 94% en cas de disposition classique.

Concrètement, la perte d’énergie n’est que de 1,5%. Cette fraction d’énergie électrique est convertie en chaleur, comme c’est le cas sur tous les autres smartphones lors de la recharge sans fil. Pour minimiser encore les pertes, Xiaomi a a relié les pompes à la batterie grâce à un composant fait de graphène. Enfin, le fabricant mise sur une nouvelle bobine de charge composé de 5 couches

Le Xiaomi Mi 10 Ultra est d’ores et déjà disponible sur le marché chinois. Dans les mois à venir, le smartphone devrait débarquer dans d’autres continents. Pour l’heure, on ignore si le terminal sera bien commercialisé en France.