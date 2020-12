Xiaomi Mi 11 Pro : MIUI confirme l’arrivée imminente du smartphone

Xiaomi devrait bientôt lever le voile sur le Mi 11 Pro, une version haut de gamme survitaminée de son nouveau Mi 11. Le code source de l'application MIUI Gallery confirme d'ailleurs l'arrivée de cette édition. Le smartphone a aussi été mentionné dans le code de la beta de MIUI 12 en Chine.

Il y a quelques jours, Xiaomi a annoncé le Mi 11, un nouveau smartphone d'abord destiné au marché chinois. Parmi les atouts phares du terminal, on trouve un écran 2K 120 Hz, MIUI 12.5, une nouvelle version de la surcouche Android, une batterie de 4600 mAh avec recharge rapide 55W et un capteur photo de 108 MP. Enfin, Xiaomi se paye le luxe d'intégrer le tout nouveau SoC Snapdragon 888, le chipset gravé en 5 nm de Qualcomm.

D'après les informations publiées par Digital Chat Station, informateur chinois réputé, Xiaomi a gardé un as dans sa manche. Selon le leaker, le constructeur chinois devrait présenter une version Pro du Mi 11 dans le courant du mois de février 2021, juste après le Nouvel an en Chine.

L'existence du Xiaomi Mi 11 Pro est confirmée

Les dires de Digital Chat Station ont été confirmés par nos confrères de XDA Developers. En fouillant dans le code source de la dernière de l'application MIUI Gallery, une alternative de Google Photos pour les smartphones Xiaomi, XDA a découvert plusieurs mentions du terminal. Le firmware comprend plusieurs adaptations destinées à préparer l'arrivée sur le marché des Mi 11. Le code liste aussi le modèle intitulé “Mi 11 Pro”.

Ce n'est pas tout. Toujours d'après XDA, le smartphone a aussi fait une apparition remarquée dans le code du firmware de la beta chinoise de MIUI 12, l'avant dernière version de la surcouche Android. Le code confirme la présence d'un écran dont les bords sont incurvés. En effet, le modèle est mentionné dans “isCurvedScreen”.

Le smartphone devrait se distinguer du modèle standard grâce à son système de recharge rapide de 120W et serait compatible avec MEMC, pour “Motion Estimation Motion Compensation”, une technologie capable d'améliorer la fluidité des images. On vous en dit plus dès que possible sur le Mi 11 Pro. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : XDA Developers