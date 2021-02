Les premières infos sur le Xiaomi Mi 11 Lite font surface. La variante moins chère devrait embarquer un processeur Snapdragon 755G milieu de gamme, un capteur 64 MP ainsi qu'un zoom périscopique 5x.

Une pluie de nouvelles infos apparaît ce lundi 1er février autour des prochaines variantes du Xiaomi Mi 11. Le constructeur a en effet dévoilé les Mi 11 standard à l'issue d'un événement le 28 décembre 2020. Les nouveaux smartphones seront lancés en France le 8 février 2021 pour un prix autour de 500 euros. Or, on sait que la firme prépare l'annonce d'au moins deux, voire trois autres variantes.

Si l'on fait un parallèle avec la génération Mi 10, il nous manque en effet des variantes Pro et Ultra côté premium, mais aussi une version Lite pour l'entrée de gamme. Nous avons eu ce matin les premières infos sur la fiche technique du Mi 11 Ultra. Le leaker Digital Chat Session nous dévoile sur Weibo quelques grands traits de la fiche technique du Xiaomi Mi 11 Lite.

Mi 11 Lite : Xiaomi redéfinirait ce que l'on est en droit d'attendre d'un smartphone milieu de gamme

La première info c'est que son écran ressemblera à s'y méprendre à celui des variantes plus chères. Il devrait en effet cacher comme les autres le capteur selfie dans un poinçon. Sa puce milieu de gamme Snapdragon 755G prend en charge les écrans 120 Hz, il n'est donc pas impossible que l'on ait le même écran sur tous les appareils de la gamme.

Le Snapdragon 755G est la prochaine puce que Qualcomm doit présenter. On s'attend à ce qu'elle soit gravée en 5nm et embarque au moins un coeur Cortex-A78. Côté capteurs photo, le Mi 11 Lite devrait embarquer un capteur principal 64 MP en lieu et place du capteur 108 MP sur les versions plus chères. La marque aurait choisi d'y implémenter un téléobjectif 5x périscopique, ce qui est rarissime sur un appareil milieu de gamme, au vu du prix de la technologie.

Les indiscrétions s'arrêtent malheureusement là pour le moment. Néanmoins les caractéristiques du Snapdragon 755G nous donnent une première indication de ce que Xiaomi nous réserve peut être. La puce prend en effet en charge la technologie de RAM LPDDR5 jusqu'à 12 Go, ainsi que le stockage interne ultra-rapide UFS 3.1. Sur le papier, Xiaomi a donc toutes les cartes en main pour redéfinir ce que l'on est en droit d'attendre d'un smartphone milieu de gamme. Nous devrions en savoir davantage très bientôt.

