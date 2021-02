Xiaomi Mi 11 Lite : découvrez en photos le design complet du smartphone

Après les premières fuites de sa fiche technique, voici les premières photos volées du Mi 11 Lite, prochain smartphone milieu de gamme de Xiaomi. Nous y découvrons un design très proche de celui du Mi 11 Lite. Cette fuite confirme aussi quelques détails techniques.

Si nous attendons l’arrivée prochaine du Mi 11 Pro pour soutenir le lancement du Mi 11 testé récemment dans nos colonnes, il ne sera évidemment pas le seul à débarquer. Un certain Mi 11 Lite devrait les accompagner. Au début du mois de février, nous avons publié un article résumant les rumeurs à propos de ce smartphone milieu de gamme qui devrait offrir une expérience proche de celle du Mi 11 (vendu 749 euros, une très bonne nouvelle), mais à un prix plus modeste pour justifier quelques concessions, notamment au niveau de la plate-forme.

Cette fuite présentait les contours d’une fiche technique coincée entre le milieu et le haut de gamme. Et quelques éléments laissaient entendre que Xiaomi apportait au Mi 11 Lite quelques améliorations vis-à-vis du Mi 11, notamment un téléobjectif apportant un zoom optique qui nous a grandement manqué lors de nos tests. Le reste des éléments techniques dévoilés incluaient alors un Snapdragon 775G, une batterie de 4150 mAh et un capteur photo principal 64 mégapixels.

Un design très proche du Mi 11

Cette semaine, un leaker indien a publié sur son compte Twitter deux photos (et non des rendus 3D) présentant le téléphone. L’une est prise de face et l’autre de dos, permettant de se faire une idée précise du design du smartphone. Vous pouvez retrouver ce tweet ci-dessous. Examinons l’avant. Nous retrouvons une grande dalle tactile avec un poinçon en haut à gauche comme le Mi 11.

À l’écran, les informations affichées dévoilent que le SoC est un octo-core cadencé à 2,3 GHz. Il ne s’agit pas du Snapdragon 775G, mais plutôt du Snapdragon 732G, un composant doté d’un modem 4G. Quelle que soit son identité, il est accompagné de 6 Go de RAM. MIUI 12 (basé sur Android 11) pilote l’ensemble. Pas de MiUI 12.5 ici, dommage. Notez qu'une version 5G n'est pas exclue. Elle pourrait alors bénéficier d'un SoC adapté à cette connectivité.

Passons à l’arrière. Nous retrouvons le design distinctif du Mi 11 : l’amusant petit escalier pour le bloc photo incluant trois capteurs. Le principal, avec le cerclage devrait être le modèle 64 mégapixels. Nous devrions retrouver un capteur avec objectif ultra grand-angle en dessous, comme dans le Mi 11 et, si la première fuite a vu juste, le capteur avec téléobjectif au-dessus du flash, pour remplacer le capteur macro. Le dos semble être en verre minéral. Le Mi 11 Lite semble également avoir fait l'objet d'une certification en Inde. La sortie devrait donc être proche.