Le Xiaomi Mi 11 Pro menace d’embarquer une puce MediaTek plutôt qu’un Snapdragon 888

Xiaomi s'apprête à dévoiler un Mi 11 Pro plus puissant, et les fuites se multiplient. On apprend notamment dans un listing Geekbench que le smartphone pourrait embarquer une puce MediaTek Dimensity 1000+ plutôt qu'un Snapdragon 888. Un spécialiste affirme néanmoins que ce listing est trompeur.

Alors que Xiaomi doit dévoiler le Mi 11 Pro dans le courant du mois de mars, un étrange listing vient d'apparaitre sur Geekbench. Le nom du modèle du smartphone n'est pas visible, mais on peut voir le numéro de modèle M2102K1AC associé au Mi 11 Pro. Plusieurs sites en ont alors déduit que le Mi 11 Pro correspondrait aux caractéristiques de ce listing.

Or, si l'on se tient à ce scénario, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Il semble en effet que le smartphone embarque un processeur “ARM MT6889Z/CZA” – numéro de série qui correspond à la puce MediaTek Dimensity 1000+. En soit, ce chipset est tout à fait décent, mais il y avait de quoi lui préférer le Snapdragon 888 qui est clairement un cran au-dessus.

Et si le Xiaomi Mi 11 embarquait une puce MediaTek ?

Or, depuis, d'autres sources ont levé le doute sur ce listing Geekbench. Il semble en effet qu'un développeur a modifié le numéro de modèle de son smartphone avant de le mettre en ligne. Le vrai smartphone qui se cacherait derrière ces caractéristiques serait ainsi le Redmi K30 Ultra lancé en août 2020 en Chine, et qui effectivement embarque cette puce MediaTek.

Le nom de code cezanne semble donner corps à cette théorie puisque le K30 Ultra avait le même en amont de sa présentation. Le Mi 11 Pro est attendu depuis des semaines avec une configuration articulée autour de la puce Snapdragon 888 – mais à ce stade des rumeurs, et alors que nous ne sommes probablement qu'à quelques semaines de sa présentation, cet aspect de sa fiche technique reste encore incertain.

Selon les dernières fuites, le Xiaomi Mi 11 Pro devrait embarquer un triple capteur photo principal, avec un capteur 50 MP Samsung ISOCELL GN2, 8 ou 12 Go de RAM, un écran 120 Hz et une batterie de presque 5000 mAh compatible avec la charge rapide sans fil 67 W. Achèterez-vous le Xiaomi Mi 11 si il embarque une puce MediaTek plutôt que Snapdragon ? Partagez votre avis dans les commentaires.